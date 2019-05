XPG Spectrix S40G - RGB i velike performanse

ADATA-in gamerski odjel XPG predstavio je novi SSD M.2 formata. Riječ je o modelu S40G RGB iz serije Spectrix koji se osim RGB-om može pohvaliti i viskom performansama.

Kao što je vidljivo na priloženim fotografijama raznobojne svjetlosti u unutrašnjosti kućišta neće nedostajati. RGB dio zauzima poveći dio gornje i donje strane hladnjaka. XPG je pripremio tri M.2 (2280) modela – od 256 GB, 512 GB, 1 TB podatkovnog prostora. Kasnije bi trebao stići i četvrti, kapaciteta 2 TB, tako je barem izlistano na služenim stranicama.

Svi modeli podatke spremaju na 3D TLC NAND flash memoriju, a s računalom komuniciraju preko PCIe Gen 3 x4 sučelja uz pomoć SM2262EN kontrolera. Zahvaljujući tome, Spectrix S40G RGB postiže brzine do 3.500 MB/s (čitanje) i do 3.000 MB/s (zapisivanje). Navedena brzina zapisivanja odnosi se samo na 1 TB model, ostala dva su osjetno sporija – 256 GB podatke zapisuje brzinom do 1.200 MB/s, a 512 GB model brzinom do 2.300 MB/s.

Na službenim stranicama proizvođač navodi kako je njihov novi SSD u potpunosti kompatibilan s najnovijim Intelovim i AMD-ovim platformama te da je kao takav idealan za gamere, entuzijaste, overklokere i profesionalne korisnike koji se bave obradom grafike. Nadalje, od tehnologija podržava LDPC ECC, E2E, RAID i 256-bitnu AES enkripciju.

Proizvođač navodi MTBF vrijeme od barem 2 milijuna radnih sati. Ovisno o modelu Spectrix S40G RGB može zapisati do 160 TB (256 GB), 320 TB (512 GB) ili 640 TB (1 TB) podataka. Cijela serija je pokrivena petogodišnjim jamstvom. ADATA je odmah i objavila preporučene cijene koje ovisno o tržištu i prodavaču mogu biti i nešto veće. No ADATA 256 GB model cijeni na 69,99 USD, 512 GB na 99,99 USD, a 1 TB model na 189,99 USD.