Infobip kroz program Startup Tribe podržao tisuće startupova u više od 120 zemalja

U prvih pet godina programa Infobip je članovima osigurao značajnu vrijednost kroz svoje proizvode i usluge, pomažući im u razvoju korisničke komunikacije na globalnoj razini

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip, vođena umjetnom inteligencijom, koja ove godine obilježava 20 godina poslovanja, u prvih je pet godina svog programa Startup Tribe podržala tisuće startupova i scaleupova u više od 120 zemalja.

Infobip je pokrenuo Startup Tribe u svibnju 2021. s ciljem pomoći ambicioznim, inovativnim tvrtkama u izgradnji i upravljanju strategijama komunikacije i angažmana korisnika te ubrzanju njihovog rasta. Program sudionicima omogućuje pristup Infobipovim uslugama u vrijednosti do 60.000 dolara, kao i globalnoj mreži savjetnika, investitora i akceleratora. Tijekom prvih pet godina, Infobip je polaznicima programa osigurao milijunsku vrijednost kroz proizvode i usluge.

Lucija Reić, Startup Ecosystem Lead u Infobipu, poručila je: „U prvih pet godina naš program Startup Tribe pomogao je novim i ambicioznim tvrtkama da ostvare svoje ciljeve i razviju poslovanje, koristeći prednosti naše globalne komunikacijske platforme. Povodom 20. obljetnice Infobipa, želimo pomoći startupovima i scaleupovima koje podržavamo da i sami uspješno posluju desetljećima, uz pristup našim uslugama te globalnoj mreži investitora, fondova i akceleratora.“

Crumbs - hrvatska aplikacija

Uklanjanjem potrebe za izgradnjom vlastite globalne komunikacijske infrastrukture, Infobip startupovima i scaleupovima omogućuje fokus na ono najvažnije – razvoj proizvoda i rast poslovanja. Kroz pouzdanu i skalabilnu platformu, startupovi mogu jednostavnije upravljati komunikacijom s korisnicima na različitim kanalima te brže odgovarati na zahtjeve tržišta. Među tvrtkama kojima je Startup Tribe pomogao u rastu i razvoju je i Crumbs, poznata hrvatska aplikacija koja doprinosi smanjenju otpada uzrokovanom viškom hrane.

„Infobip je za Crumbs iznimno vrijedan partner koji nam pomaže unaprijediti i pojednostaviti komunikaciju s korisnicima kako rastemo. Startup Tribe pokazao se kao snažan sustav podrške, ne samo kroz tehnologiju, već i kroz mentorstvo, mrežu kontakata i stvarno razumijevanje potreba startupova. Uz Infobip kao našu glavnu komunikacijsku platformu, možemo pouzdanije razvijati angažman korisnika kroz različite kanale, pritom zadržavajući brzo, personalizirano i dosljedno korisničko iskustvo. Kako Crumbs nastavlja rasti, Infobip vidimo kao ključnog partnera u izgradnji komunikacijske infrastrukture koja može rasti zajedno s nama“, rekao je Antonio Matušan, osnivač i direktor platforme Crumbs.hr.

Startupovi i scaleupovi zainteresirani za sudjelovanje u programu Startup Tribe mogu se prijaviti putem službene stranice, gdje dobivaju pristup Infobipovoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehničkoj podršci i mentorstvu, bez naknade.