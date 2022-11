Na Zagreb Connectu Startup Factory timovi osvojili 800.000 kn

Kroz intenzivan dvomjesečni program 11 Startup Factory timova u ZICER-u je razvijalo tehnološka rješenja s kojima su se pred publikom i stručnim žirijem natjecali za pobjedu, a pet timova osvojilo je ukupno 800.000 kuna.

Tri tima prve razvojne faze - Just H2O, Powerhouse Oncology i Piklean osvojila su po 100.000 kuna, a dva tima druge razvojne faze – Naratour i PlayTracker po 250.000 kuna.

Gradu Zagrebu i gradskoj upravi osnovna je premisa ta da su gradovi motori društvene transformacije. Mi smo uprava koja je okrenuta budućnosti. Imamo velike planove, a istraživanje i razvoj, startupovi i povezivanje Grada Zagreba sa sveučilištima čini jako važan dio naše strategije. ZICER je naš glavni alat, jako smo zadovoljni i ponosni na program Startup Factory i imamo plan u budućnosti taj program još i pojačati. Čestitam svim sudionicima sedme Startup Factory generacije, a posebno pobjednicima. Svim timovima želim puno uspjeha u razvoju poslovanja. – poručila je dr.sc. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Doći do financijske podrške kroz Startup Factory uvijek je cilj timova koji se prijavljuju u naš akcelerator. No vrijeme je pokazalo kako svi finalisti imaju potencijal uspjeti dugoročno. Zato ohrabrujem timove koji danas nisu osvojili sredstva da nastave s razvojem jer upornost i prilagođavanje tržištu su glavne sastavnice vašeg budućeg uspjeha. Napredak koji su timovi postigli kroz Startup Factory u posljednja dva mjeseca je velik. Znanja i vještine koje su ovdje stekli, siguran sam, pomoći će im u ostvarenju njihovih poduzetničkih ciljeva. Čestitam svim pobjednicima i veselim se njihovom budućem napretku i postignućima! – poručio je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Pobjednici

JustH2O

Tim Just H2O razvija proizvod za pročišćavanje vode koji pročišćava vodu iz slavine na kemijskoj, biološkoj i mehaničkoj razini. Njihov je proizvod u potpunosti bez plastike. Jedinstveni su po tome što iz vode uklanjaju nitrate te što pomoću UV svjetla uništavaju mikroorganizme. Sve su to uklopili u jedinstven minimalistički dizajn.

Piklean

Projekt Piklean omogućuje brz i lak najam alata za čišćenje koji se nalaze u samoposlužnim pretincima, a kojima se pristupa putem web aplikacije. Ovaj je projekt spin-off tvrtke koja se bavi najmom alata. Projekt je nastao iz uočene potrebe klijenata za fleksibilnijim pristupom.

Powerhouse Oncology

Karcinom dojke je najčešća maligna bolest na svijetu od koje će tokom života oboljeti jedna od osam žena. Nažalost, trenutno se odabir pacijentica za zračenje u karcinomu dojke temelji primarno na proširenosti bolesti, dok se genetska kompozicija i biologija tumora zanemaruje. Tim Powerhouse Oncology razvija neinvazivni dijagnostički proces baziran na sekvenciranju gena esencijalnih za metabolizam stanica raka kojim bi se detektirale pacijentice s najvećom šansom za odgovor na zračenje.

Naratour

Naratour je mobilna aplikacija koja omogućuje istraživanje muzeja kroz gejmifikaciju. Ona redefinira interpretaciju sadržaja prema posjetiteljima i donosi prihod muzejima. Uz Naratour svi ostvaruju dodatnu vrijednost! Posjetitelji muzeja uživaju u novom, sadržajnijem interaktivnom iskustvu, dok muzeji jačaju ponudu i čine ju privlačnijom korisnicima.

PlayTracker

PlayTracker je web aplikacija koja omogućuje gamerima da objedine sva svoja postignuća, da se povežu i natječu s drugima i to neovisno o tome gdje igraju. Kako bi to postigli, članovi tima PlayTracker razvili su tehnologiju koja povlači i objedinjuje korisničke podatke sa svih bitnih uređaja i platformi, od računala do PlayStationa. Sada vide priliku za proširenje na analitiku za profesionalce. Ovaj tim trenira machine learning algoritam koji obogaćuje podatke s njihove društvene mreže s javno dostupnim podacima.