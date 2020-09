Nikola, crni Nikola…

Prošli tjedan je izašao nevjerojatan izvještaj investicijske tvrtke Hindenburg Research u kojem su izvijestili da tvrtka Nikola, koja od 2016. radi na navodno „revolucionarnom“, električnom, vodikovim ćelijama pokretanom kamionu Nikola One, zapravo nema nikakvu tehnologiju, a posebno ne tehnologiju vodikovih ćelija potrebnu za pokretanje takvog kamiona.

Hindenburg Research, koji priznaje da vode „short- selling“ investicijsku tvrtku te im je u interesu da Nikoline dionice padaju (što se, trenutno, nakon njihovog izvještaja kojega velike dijelove potvrđuje i Blomberg, i događa), a ne rastu, u svom je izvještaju tako naveo da u videu koji je Nikola stavio online početkom 2018. u kojem se vidi njihov kamion Nikola One kako juri cestom zapravo sniman – na nizbrdici. Odnosno, kamion s prikolicom je doveden na vrh vrlo strme ceste, a onda je sniman nagnutom kamerom koja je davala dojam kako kamion juri ravnom cestom i to „at brisk speed“.

Nakon dosta prošlotjednih preliminarnih odbijanja izvještaja, osnivač Nikola Motor Companyja Trevor Milton izdao je i službeno priopćenje za tisak, podugačko, kako možete vidjeti već iz samog naslova – „Nikola Sets the Record Straight on False and Misleading Short Seller Report", ali, koje zapravo ne demantira tvrdnje u prvotnom izvještaju investicijske tvrtke.

Umjesto toga, tvrde da u videu „nikad nisu izrijekom rekli da kamion u videu vozi na svoj vlastiti pogon“, a da su investitori u tvrtku koja je tada bila u privatnom vlasništvu i nije javno trgovala dionicama na privatnim brifinzima bili obaviješteni o trenutnom stvarnom stanju tehnološkog napretka Nikole One.

U podugačkom „ispravljanju“ navodno „netočnih navoda“ Hindenburg Researcha Trevor Milton dalje kaže da je tvrtka „kako se odmaknula prema istraživanju nove generacije kamiona“ (koje „nove“? – ni ova prva zapravo ne postoji niti je ikad postojala) „odlučila je da neće investirati dodatne resurse u kompletiranje procesa koji bi učinili da se Nikola One pokreće vlastitim pogonom.“ (dakle, ne nizbrdicom). Umjesto toga, tvrtka se okrenula („pivoted to“) „radu na svom novom vozilu, Nikola Two.“.

Za sada još nema snimki, s nizbrdica.

Zanimljivo je da je Nikolin partner u svemu tome GM, iako sada ispada da Nikola nije razvio ni konstrukciju kamiona (GM), ni baterijski sistem (koristit će GM-ovu baterijsku platformu Ultium), ni vodikove ćelije (koristit će, navodno, GM-ove vodikove ćelije, koje su još u razvoju).

Što je onda navelo GM na partnerstvo s Nikolom? Navodno posjedovanje tehnologije za proizvodnju vodika po cijenama četiri puta nižim od trenutnih na tržištu (4 dolara po kilogramu umjesto sadašnjih 16 dolara, iako nije baš posve sigurno ni da ta tehnologija stvarno postoji).

Cijene dionica Nikole, usput, iako su pale, zapravo su i dalje 230% iznad cijena u ožujku kada je tvrtka krenula na burzu.