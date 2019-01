4DX - Viša razina uranjanja u filmski svijet

Treća dimenzija konzumiranja filmova bila je tek početak prave imerzivnosti u pokretne slike na velikom platnu. Kako ljudi uvijek žele više, tako se došlo na ideju dodavanja još nekih "dimenzija" u filmsko iskustvo pa je 2009. godine u Seulu svijet prvi put mogao doživjeti tehnologiju 4DX u sklopu projekcije filma Putovanje u središte Zemlje (Journey to the Center of the Earth).

Iza tehnologije 4DX stoji CJ 4DPLEX, podružnica najvećeg azijskog kinoprikazivačkog lanca CJ CGV, sa sjedištem u Južnoj Koreji, koja partnere za prikaz 4DX sadržaja ima diljem svijeta (Cinepolis u Latinskoj Americi, Cinema City u istočnoj Europi i Izraelu, Kino Park u Rusiji…). Njima se pridružio i Blitz-CineStar u Hrvatskoj, koji nudi 4DX projekcije u dvoranama multipleksa CineStar u tri grada (Zagreb, Rijeka i Split).

Što to sve donosi 4DX, povrh standardne 2D ili 3D projekcije sa zvučnom kulisom? U ovom trenutku, 4DX nudi do dvadesetak efekata, što uključuje razne pokrete, vibracije, atmosferske (ne)prilike poput vjetra, mjehurića, magle, pa čak i snijega, zatim mirise i još ponešto. Koje efekte će gledatelji iskusiti u dvorani, ovisi o konkretnoj dvorani i, naravno, projiciranom filmu.

Dvorane i sjedala

Što se tiče samih dvorana, dvorane u postojećim multipleksima mogu se prenamijeniti u 4DX dvorane, no kad se gradi novi multipleks, može se već pri projektiranju ciljati na ugradnju 4DX tehnologije.

Dvorane obično imaju oko 120 sjedala za gledatelje, ali konkretni broj nije zadan i ovisi o kinoprikazivaču. Trenutno ima više od 70.000 4DX sjedala u 591 dvorani, diljem 61 zemlje svijeta. U dvoranama se nalaze blokovi od četiri spojena sjedala, koji funkcioniraju kao jedna cjelina. Blokovi su dimenzija 2,37 x 1,12 x 1,27 metara, težine oko 330 kilograma. Uz pokrete i vibracije, sjedala gledatelje koji sjede u njima mogu i poškakljati po nogama.

Sjedala se "znaju" naginjati po dvije osi, a i kretati se gore-dolje

Pokreti se ostvaruju sustavom elektromotora, koji sjedala (tj. blokove sjedala) mogu dizati/spuštati i naginjati ulijevo/udesno/naprijed/natrag, a kombiniranjem tih osnovnih pokreta mogu se oponašati mnogobrojne aktivnosti, poput letenja ili vožnje.

Laserski projektor projicira sliku na platno u 4DX dvoranama

Ni dimenzije platna u dvoranama nisu strogo određene, na primjer dimenzije platna u 4DX dvorani u CineStaru Arena Zagreb su 11,55 x 6,28 metara. Razlučivost projicirane slike je 1998x1080 piksela. 4DX tehnologija može se kombinirati s 3D tehnologijom, dakle kod 3D filmova može se istovremeno uživati i u 3D slici i u svemu ostalome što donosi 4DX.

Softver

CJ 4DPLEX koristi vlastiti patentirani softver za dodavanje/uređivanje 4DX efekata, koji urednicima zaduženim za to omogućava precizno sinkroniziranje 4DX efekata s onim što se trenutno događa na ekranu, znači s konkretnim trenucima u slici i zvuku.

Efekti se dodaju u posebnim uređivačkim prostorima, od kojih je svaki opremljen minijaturnom replikom 4DX dvorane, kako bi i sami urednici mogli tijekom obrade filma iskusiti dodane efekte, čime se ostvaruje optimalna povezanost 4DX efekata i filmskog materijala, bez da se prekorače granice ugode. Efekti se dodaju ciljano, dakle dodaju se da bi pojačali ono što se u danom trenutku odvija na platnu, odnosno ne dodaju se bez opravdanog razloga, kad se u filmu ne odvija ništa što bi opravdalo uporabu 4DX efekata.

4DX ima vlastiti operacijski sustav koji upravlja pokretima, atmosferskim i drugim efektima. Pritom se povezuje sa sustavima konkretnog kinoprikazivača putem digitalnog ulaza i izlaza, protokola poput Etherneta, DMX-a i drugih.

Neki od osam mirisa izbacit će se iz sjedala ispred gledatelja kako bi mogao iskoristiti i čulo njuha

Mirisi

Uz pokrete, mirisi su svakako nešto što će posebno obogatiti filmski doživljaj. U 4DX dvoranama koristi se najmanje osam različitih mirisa, koji se mogu iskoristiti, na primjer, za akcijske scene, kako bi dočarali eksplozije i vatru, zatim slatkasti mirisi za hranu, mirisi za dočaravanje okoliša poput oceana, polja ili šume. Smještaj spremnika s mirisima ovisi o konkretnoj dvorani, a mirisi se do svakog sjedala dovode cijevima.

Voda, vjetar, svjetlo

Voda i druge oborine (kišna oluja, magla, snijeg) važan su faktor iskustva u 4DX dvoranama. Količina utrošene vode, naravno, ovisi o filmu koji se trenutno projicira. Tako nije isto radi li se o filmu čija se radnja odvija u pustinji ili filmu čija se radnja odvija na moru. Tako su gledatelji ljetnog hita The Meg dobili "Extreme Water Effect", odnosno, sukladno filmu koji se bavi izumrlom vrstom ogromnog morskog psa (duljine 23 metra), iskusili su poveću količinu kapljica. No, voda se koristi i za druge stvari, na primjer za prskanje krvi, slinu dinosaura… Tu su i mjehurići, koji se ventilatorom "raznose" po dvorani. Voda se može prskati prema gledateljevim licima, ali i prema gore, kako bi se simulirala kiša.

Svi ti atmosferski efekti ipak nikad nisu toliko intenzivni da bi nakon njih trebalo prozračivati dvoranu ili čekati da voda ispari - projekcije se mogu odvijati i jedna za drugom.

Osim što se svakog sjedala nalazi perforacije kroz koju zrak može puhati izravno u lice gledatelja, ventilatori se nalaze i pri zidovima dvorane kako bi proizveli vjetar, burnu oluju ili nježni povjetarac, ali mogu se iskoristiti i za doživljaj vjetra ili brzine.

Tu je i topli zrak, koji puše iz naslona sjedala čine se dočarava doživljaj topline. Nisu izostale ni snažne bljeskalice, kojima se mogu simulirati munje i stroboskopski efekti za pojačani vizualni dojam.

