Investitori predviđaju: Od AI agenata i kripto uzleta do robotaksija, fintecha i malih LLM-ovva

Novinari "Business Insidera" upitali su predstavnike rizičnoga kapitala iz 35 tvrtki, uključujući Andreessen Horowitz, Insight Partners, IVP i Sapphire Ventures, što će biti popularno, a što ne u tehnologiji sljedeće godine, kako bi potencijalne regulatorne promjene mogle probuditi uspavano tržište i u kojem će smjeru umjetna inteligencija dalje napredovati.

Nova administracija, bujica poslova

Ukratko, u 2025. godini predstavnici rizičnoga kapitala očekuju popuštanje antimonopolskih propisa pod novom predsjedničkom administracijom. Bujica poslova, u kombinaciji s Trumpovim povratkom u Bijelu kuću i krajem političke neizvjesnosti, mogla bi potaknuti investitore u tim fondovima koji su do sada bili pasivni, istaknuo je Ivan Nikkhoo, glavni direktor Navigate Venturesa.

"Neizvjesnost rađa defenzivu, optimizam rađa ofenzivu", rekao je Matt Murphy, partner u Menlo Venturesu i rani investitor u Anthropicu. "Ulazimo u ciklus u kojem se mnogi osjećaju da moraju igrati ofenzivno, a startupovi osjećaju da je vrijeme za ulaganje u vodstvo. Tržište inicijalnih javnih ponuda otvoreno je za najbolje u klasi."

Povratak mega akvizicija

Aaron Jacobson, partner u NEA-i, očekuje povratak velikih spajanja i akvizicija s promjenom administracije, uključujući akviziciju vodeće tvrtke za umjetnu inteligenciju sličnu WhatsAppovoj za više od 20 milijardi dolara. Michael Yang, viši glavni direktor Omersa, smatra da će se velike tehnološke tvrtke vratiti spajanjima i akvizicijama s novom administracijom i regulatornim režimom.

Infrastruktura se hladi, aplikacije rastu

Jai Das, predsjednik i partner u Sapphire Venturesu, predviđa da će veći broj tvrtki koje se bave "aplikacijskim slojem" imati izvrsnu godinu, pri čemu će nekoliko njih prijeći 100 milijuna dolara prihoda. Očekuje da će 50 tvrtki prijeći 50 milijuna dolara godišnjega prihoda uz rast od preko 60%, a najmanje 10 će dosegnuti 100 milijuna dolara godišnjega prihoda. Mnoge od tih tvrtki bit će usmjerene na prosumere ali bit će i nekoliko poslovnih aplikacija.

Ben Lerer, glavni direktor Lerer Hippeaua, ističe da smanjenje troškova računarstva i rast broja opcija u temeljnim modelima stvaraju plodno tlo za razvoj aplikacija.

Niže kamatne stope

Sofia Dolfe, partnerica u Index Venturesu, vjeruje da će se tržište inicijalnih javnih ponuda (IPO) ponovno otvoriti u 2025. godini. Postoje naznake oporavka, kamatne stope padaju, a mnoge tvrtke u kasnijoj fazi imaju financijske profile pogodne za izlazak na burzu. Michael Yang, viši glavni direktor Omersa, smatra da će dvije vrste tvrtki izaći na burzu: one s brzim predvidljivim rastom koje bi to učinile i ranije da je tržište bilo povoljnije, te one koje su već sklopile financiranje, ali tada u nepovoljnijim uvjetima i moraju sada izaći na burzu zbog vremenskih ograničenja.

Nima Wedlake, glavni direktor Thomvest Venturesa, upozorava da će tržište inicijalnih javnih ponuda ostati zatvoreno za većinu tehnoloških tvrtki, s visokim pragom za ulazak – preko 300 milijuna dolara godišnjega prihoda, brzim rastom i profitabilnošću.

Novi kripto uzlet

Cijene kriptovaluta će rasti, smatra Jai Das, predsjednik i partner u Sapphire Venturesu, te predviđa ubrzanje kripto poslovnih modela, posebice onih koji koriste stabilne kovanice (stablecoins), te novi kripto uzlet u 2025. godini. Wesley Chan, suosnivač i glavni direktor FPV Venturesa, predviđa smanjenje fondova rizičnoga kapitala, osim za one najuspješnije. Molly Alter, partnerica u Northzoneu, ističe da će samo "najatraktivniji" poslovi i dalje prikupljati sredstva po visokim valuacijama, dok će ostale tvrtke morati pokazati konkretne metrike kako bi postigle dobru valuaciju.

Don Butler, glavni direktor Thomvest Venturesa, očekuje gašenja startupova, posebice u ranoj fazi, zbog nedostatka novca. Investitori će se usredotočiti na startupove koji su pokazali otpornost ili postigli značajne prekretnice. Matt Murphy, partner u Menlo Venturesu, predviđa da mnoge tvrtke neće dosegnuti svoje valuacije iz doba niskih kamatnih stopa. Valuacije tvrtki koje se bave generativnom umjetnom inteligencijom i dalje će biti iznimke.

Robotaksiji osvajaju

Brian Walsh, voditelj Wind Venturesa, vjeruje da će 2025. godina biti godina robotaksija, s time da se Waymo brzo širi u San Franciscu, a Tesla ima naprednu tehnologiju autonomne vožnje i veliku flotu vozila. Kasper Sage, glavni direktor BMW i Venturesa, očekuje da će se autonomna flota proširiti u kontroliranim, gusto naseljenim okruženjima poput kampusa i logistike za tešku industriju.

Chatbotovi precijenjeni, a agenti podcijenjeni

Aaron Jacobson, partner u NEA-i, smatra da su chatbotovi precijenjeni, a agenti podcijenjeni. Tvrtke će se okrenuti digitalnim "radnicima" koji mogu rasuđivati i poduzimati akcije. Praveen Akkiraju, glavni direktor Insight Partnersa, vjeruje da će 2025. godina biti godina agentne umjetne inteligencije – gdje se napredni jezični modeli kombiniraju s okvirima orkestracije poput memorije, pozivanja alata i procesa s korisnikom u petlji. Seema Amble, partnerica u Andreessen Horowitzu, očekuje da će se mnoge akcije temeljene na podacima prebaciti na usko definirane agente zadataka. S. Somasegar, glavni direktor Madronea, predviđa da će umjetno inteligentni agenti koji mogu obavljati specifične zadatke doživjeti veliki napredak u 2025. godini.

Industrijski specifičan softver preuzima vodstvo

Molly Alter, partnerica u Northzoneu, vjeruje da će vertikalni SaaS (softver kao usluga) postati još vrjedniji zbog sve veće teškoće diferencijacije proizvoda u horizontalnim kategorijama. Cathy Gao, partnerica u Sapphire Venturesu, smatra da će se vertikalni softver brzo razvijati kako umjetna inteligencija prelazi u agentsku fazu, omogućujući automatizaciju složenih, industrijski specifičnih tijekova rada.

Financijska tehnologija se vraća u punoj snazi

Alexa von Tobel, glavna direktorica Inspired Capitala, očekuje ubrzanje u ključnim kategorijama, uključujući financijsku tehnologiju, zbog novoga političkog okruženja. Marlon Nichols, glavni direktor MaC Venture Capitala, zainteresiran je za ulaganje u startupove financijske tehnologije koji koriste umjetnu inteligenciju za stvaranje transformativnih alata za osobne financije. Sydney Thomas, glavni partner Symphonic Capitala, primjećuje da se regulatorno okruženje prema financijskoj tehnologiji ublažava, što je dovelo do nagađanja o tome koja će klasa imovine prevladati.

Roboti se pridružuju društvu

Claire Yun, investitorica u Piva Capitalu, predviđa da će generativna umjetna inteligencija ubrzati razvoj robotike, a istodobno će se pojaviti problem s manjkom radne snage zbog starenja stanovništva i protekcionističkih politika. Roboti će popuniti tu prazninu. Bob Ma, partner u Wind Venturesu, očekuje da će se u urbanim područjima pojaviti flote robota na pločnicima, dok će bespilotne letjelice obavljati dostavu u predgrađima i ruralnim područjima. Yuri Lee, partnerica u IVP-u, predviđa brz napredak u robotskoj percepciji, manipulaciji i donošenju odluka.

Mali jezični modeli rastu u popularnosti

Tasneem Dohadwala, partnerica u Excelestar Venturesu, smatra da mali jezični modeli specifični za domenu počinju pokazivati veću vrijednost. Ovi modeli se mogu obučavati na specifičnim skupovima podataka, što ih čini preciznijima. Michael Yang, viši glavni direktor Omersa, vjeruje da će 2025. godina biti godina malih jezičnih modela i vlasničkih skupova podataka koji će pokrenuti sljedeću generaciju SaaS aplikacija.

Otvoreni temeljni modeli konkuriraju OpenAI-ju i xAI-ju

Aaron Jacobson, partner u NEA-i, očekuje da će otvoreni temeljni modeli smanjiti jaz s vodećim vlasničkim modelima. Mo Jomaa, partner u CapitalG-u, predviđa da će otvorene tehnologije i dalje dominirati infrastrukturnim slojem u softveru.

Ulaganje u kibernetičku i nacionalnu sigurnost

Aaron Jacobson, partner u NEA-i, predviđa porast ulaganja u tehnologije ključne za ponovno pokretanje američke industrijske baze i jačanje nacionalne sigurnosti. Jake Seid, glavni partner u Ballistic Venturesu, očekuje više izlazaka u kibernetičkoj sigurnosti, uključujući inicijalne javne ponude u 2025. i prvoj polovici 2026. godine.