Neuromorfni taktilni živčani sustav: roboti dobivaju osjet boli

Već par desetljeća u području računarstva i robotike perzistira svojevrstan paradoks: dok s jedne strane svjedočimo računalima koji pobjeđuju velemajstore u šahu i gou ili generiraju hiperrealistične videozapise iz jedne rečenice prompta, s druge strane ti isti strojevi pate od teškog oblika senzorne otupjelosti: u suštini su zatvoreni u oklopu vlastite neživosti i posve su bezosjećajni – i to ne samo u smislu bilo kakvih emocija, već i banalnog osjeta dodira, boli ili narušenosti vlastitog integriteta.

Moderni humanoidni roboti opremljeni moćnim procesorima koji „spaljuju“ kilovate energije i IR-kamerama koje vide u mraku, sposobni su vidjeti i čuti svijet oko sebe, mogu ga teoretski i konceptualno razumjeti, ali nemaju pojma je li predmet koji drže u svojoj sofisticiranoj biomehaničkoj ruci počeo kliziti, jesu li nešto (ili nekoga) stisnuli previše čvrsto ili su upravo u prolazu zapeli za oštar metalni rub stola i oštetili se.

Dodir kao hardverska provjera stvarnosti

U svijetu AI-ja i računalnog vida često se zaboravlja da je dodir zapravo jedina apsolutna provjera stvarnosti. Kamera može lagati zbog lošeg osvjetljenja, optičke varke ili dubokog sjena, ali dodir je binaran – ili je kontakt ostvaren ili nije. Za robote koji bi trebali raditi u domovima, bolnicama ili skladištima uz ljude, taktilni osjet nije luksuz, već primarni sigurnosni sustav.

Problem je u tome što koža nije samo mreža tipkala. Ljudska koža je najmasovniji ulazni uređaj koji posjedujemo, ali ona ne radi kao tipkovnica spojena na USB port. Da bi robot bio učinkovit, njegova koža mora funkcionirati kao sofisticirani "spam filter" za stvarnost. Upravo tu klasična rješenja zakazuju, a neuromorfni pristup preuzima vodstvo.

Rad koji je nedavno objavljen u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pod nazivom "Neuromorphic Robotic Electronic Skin" (NRE-skin), najavljuje konačni „izlazak iz oklopa“ perceptivne taktilne bezosjećajnosti. Istraživači u radu opisuju kako su razvili sustav koji ne samo da imitira ljudski dodir, već uvodi koncept koji je do sada bio rezerviran isključivo za biologiju: aktivnu percepciju boli i refleksne reakcije na hardverskoj razini.

Kabelski horor i poplava podataka

Dosadašnji pokušaji izrade elektroničke kože (e-skin) obično su se svodili na postavljanje velikih matrica senzora pritiska. Da bismo razumjeli zašto je to inženjerska noćna mora, dovoljno je povući analogiju s tehnologijom koju svi imamo u džepu: zamislite da želite prosječnog humanoidnog robota površine tijela poput ljudske (oko 2 kvadratna metra) prekriti senzorima dodira i pritiska.

Ako težimo rezoluciji koja bi bila barem približna onoj na zaslonu modernog tableta – recimo skromnih 100 DPI (točaka po inču) – računica postaje zastrašujuća. Na 100 DPI, svaki kvadratni inč ima 10.000 senzorskih točaka (što je rezolucija koja je još uvijek za red ili dva veličine niža od broja senzornih točaka koje posjedujemo na svojoj koži). Kada to preslikamo na 2 kvadratna metra robotskog tijela, dobivamo nevjerojatnih 31 milijun senzora. To je kao da ste uzeli 40 vrhunskih iPad Pro tableta, rastavili ih i njihovim se dodirnim slojevima pokušali oblijepiti od glave do pete. Da ne spominjemo kako bi svaki od ti senzora trebao biti osposobljen za barem nekoliko desetaka razina osjetljivosti – od nježnog dodira do snažnog udarca udarca u tvrd predmet.

U klasičnom inženjerstvu, procesor bi morao „skenirati“ svaku od tih 31.000.000 točaka barem 60 do 100 puta u sekundi kako bi osigurao glatku reakciju. To rezultira „vodopadom“ podataka od preko 3 milijarde uzoraka u sekundi (čak i ako ne računamo razine osjetljivosti senzora). Većina tih podataka su čiste nule jer vas nitko ne dira po leđima ili listovima dok hodate, ali procesor ih svejedno mora prožvakati. Rezultat? Golema potrošnja energije, pregrijavanje i kašnjenje signala (latencija) koje u kritičnim situacijama može značiti razliku između nježnog dodira i nanošenja ozljede.

Ljudski živčani sustav ovaj problem rješava spikeovima (impulsima). Naši taktilni i mehanoreceptori „šute“ dok nema promjene. Tek kada pritisak prijeđe određeni prag ili kada dođe do vibracije, receptor ispaljuje niz kratkih električnih impulsa. Upravo to je u fokusu nove generacije neuromorfnog inženjerstva: slanje informacija samo kada se zbiva „događaj“ (event-based sensing).

Arhitektura NRE-kože: od impulsa do refleksa

NRE-skin sustav koristi hijerarhijsku strukturu koja vjerno kopira svoj biološki predložak: umjesto da šalje sirove analogne signale, ova „neuro-koža“ pretvara mehanički podražaj u nizove impulsa koji podsjećaju na živčane signale. Što je pritisak jači, frekvencija impulsa je veća, slično kao kod grafičkih tableta kod kojih jačina pritiska „olovke“ mijenja frekvenciju signala, s posljedičnom promjenom debljine poteza olovkom vidljivog na ekranu.

Međutim, prava revolucija leži u integraciji percepcije osjeta dodira i pokreta s nocicepcijom – osjetom boli. U ljudskom tijelu, kada dotaknemo vrelu peć, neuralni signal ne putuje skroz do senzoričke kore u velikom mozgu da bi se donijela svjesna odluka, pa signal „prebacio“ iz senzoričkih centara u motoričke centre za kontrolu pokreta. To bi trajalo predugo i ruka bi bila spaljena. Umjesto toga, signal se obrađuje odmah „u susjedstvu“, u kralježničnoj moždini koja bez pitanja, aktivira mišiće za povlačenje. Dodirnemo vrelu peć i povučemo ruku prije nego što smo uopće postali svjesni osjeta boli: to je svima nama poznati refleksni luk.

Istraživači su u NRE-skin ugradili sličan mehanizam: sustav posjeduje lokalne sklopove koji prepoznaju ekstremne podražaje. Ako robot osjeti ubod ili pritisak koji prijeti strukturnim oštećenjem, neuro-koža generira brzi, prioritetni signal koji izravno utječe na kontroler motora. Robot se trza. To nije programirana animacija „glume“ boli; to je hardverski uvjetovana lokalna zaštita koja zaobilazi glavni AI procesor kako bi se vrijeme reakcije skratilo na milisekunde.

Kako je biti u „drugoj koži“?

Naravno, NRE-skin predstavljen u izvješću u PNAS-u nije jedini igrač na terenu neuro-bioničkog „opremanja“ umjetne kože u koju zamotavamo robote nove generacije, ali njegova specifičnost postaje jasnija kada se usporedi s drugim „teškašima“ u svijetu e-kože.

Najveći konkurent dolazi iz Singapura, sa Sveučilišta NUS. Njihov sustav ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin) godinama je bio zlatni standard za brzinu. ACES koristi jednu jedinu žicu (sabirnicu) na koju su spojeni svi senzori, a svaki senzor ima svoj jedinstveni kôd impulsa. To je nevjerojatno brzo – sustav može detektirati dodir brzinom koja je 1000 puta veća od ljudske kože. Međutim, ACES je primarno usmjeren na propusnost podataka, dok s druge strane NRE-skin ne pokušava biti tek „brza sabirnica“, već pokušava biti „pametni živac“. Dok ACES šalje sve senzoričke podražaje odjednom (i to čini vrlo brzo), NRE-skin ih filtrira lokalno, fokusirajući se na to koji je podražaj kritičan (bol), a koji je tek pozadinska buka.

S druge strane oceana, na MIT-u i Stanfordu, istraživači se bave „mekom“ elektronikom. Njihove e-kože su u pravilu organske, bazirane na polimerima koji su biokompatibilni i rastezljivi. Ti su sustavi savršeni za implantacijsku protetiku: ideja je spojiti takvu kožu izravno na preostale živce pacijenta. Ipak, ti „soft-sustavi“ su prilično krhki i skloni oštećenjima, a takve nježne ih je i teško skalirati na veličine kojima bi se moglo „zaogrnuti“ robota od 100 kilograma koji radi u skladištu. Ovdje NRE-skin nudi inženjerski kompromis: dovoljno je robustan za industrijsku primjenu, a opet dovoljno „biološki“ po načinu na koji procesira informacije.

Postoje i rješenja poput onih iz ETH Zürich, koja koriste kameru unutar robotskog prsta (sustavi bazirani na optičkoj taktilnosti poput GelSighta). Ti sustavi daju nevjerojatno detaljnu mapu površine koju robot dodiruje – primjerice, vide svaku ogrebotinu na kovanici. Ali, takav sustav zahtijeva ogromnu procesorsku snagu za obradu slike iz svakog prsta. NRE-skin je tu u prednosti jer troši samo djelić te energije: on ne „gleda“ dodir, nego ga „osjeća“ kroz impulse, što je energetski puno učinkovitije za mobilne robote čija autonomnost izravno ovisi o snazi i kapacitetu baterije koja nose u sebi.

Zašto je „bol“ zapravo dobra vijest?

Kada se u istu rečenicu stave roboti i bol, prosječni ljubitelj znanstvene fantastike odgojen na maštovitim sci-fi romanima i filmovima odmah pomisli na egzistencijalnu patnju strojeva. U stvarnosti, bol je ovdje čista funkcija preživljavanja, temeljni signal ugroze. Kao što lampica za tlak ulja u automobilu nije „osjećaj tjeskobe“ motora već kritično upozorenje, tako je i robotska bol nužna za očuvanje skupog hardvera.

No, za osjet boli postoji i (barem) još jedan, daleko manje sebičan i znatno dublji razlog: za humanoidne koji bi trebali pomagati starijim osobama ili raditi u bolnicama, bol služi kao graničnik sile. Robot koji posjeduje sustav koji mu javlja da je „ozlijeđen“ ili pod prevelikim mehaničkim stresom, lakše će kalibrirati vlastitu snagu pri kontaktu s krhkim ljudskim tkivom. NRE-skin omogućuje robotu da postane svjestan fizičkih granica interakcije. To je svojevrsna „taktilna etika“ ugrađena izravno u silicij senzornih čipova i u silikon umjetne kože.

Modularnost i lekcije iz regeneracije

Jedna od najvećih boljki svih dosadašnjih rješenja za e-kožu bila je nemogućnost popravka: ako bi se koža rasjekla ili oštetila, cijeli bi sustav u načelu postajao neupotrebljiv. Autori NRE-kože su ovdje primijenili modularni pristup koji omogućuje preciznu lokalizaciju kvara. Zahvaljujući specifičnom načinu kodiranja signala, sustav u svakom trenutku zna točno koji je dio mreže prestao slati ispravne impulse. U istraživanju opisanom u navedenom radu prikazano je da se oštećeni dijelovi kože mogu jednostavno zamijeniti novim modulima bez potrebe za rekalibracijom cijelog tijela.

Iako robotska koža još uvijek nema sposobnost samostalne regeneracije kakvu posjeduju neke životinje (a u određenoj mjeri i ljudska koža) – ovaj modularni dizajn je tehnološki najbliži tom idealu. Popravak robota postaje jednostavan kao zamjena „zakrpe“ na gumi bicikla ili tonera u printeru. Umjesto mukotrpnog lemljenja mikro-žica, serviser jednostavno "otkači" uništeni kvadrat kože i postavi novi. Sustav ga automatski prepoznaje i integrira u živčanu mrežu.

Kako su realnu modularnu reparaciju prikazali autori istraživanja PNAS

Ekspanzija inovacija

Ovaj rad iz časopisa PNAS nije anegdotalni primjer ili izolirani incident: tehnologije vezane uz razvoj e-kože trenutno doživljavaju pravi procvat jer je današnja umjetna inteligencija (posebno LLM-ovi) dosegla razinu na kojoj joj više ne nedostaje pamet, već tijelo. Integracija NRE-kože s neuromorfnim čipovima otvara vrata prema robotima koji će imati istinsku taktilnu inteligenciju.

Takvi strojevi neće samo prepoznati da drže svježe kokošje jaje, već će moći osjetiti mikrovibracije njegove ljuske dok klizi kroz prste robotske šake i bit će sposobni prilagoditi stisak u realnom vremenu, trošeći pritom zanemarivo malo struje. To je ključno za autonomiju: robot koji treba 500 vata samo za procesiranje osjeta dodira ne može daleko stići na jednoj bateriji, koliko god velikog kapaciteta ona bila.

Od laboratorija do ulice

Naravno, put od laboratorijskog prototipa do humanoidnog robota koji s osjećajem dodira šeta gradom još uvijek je popločan izazovima.

Prvi je izazov skaliranje. Prekrivanje pokretnog robota s dva ili pet kvadratnih metara osjetljive kože traži iznimnu robusnost materijala. Elektronička koža mora biti rastezljiva, otporna na kemikalije, vlagu i prašinu, a da pritom ne izgubi osjetljivost.

Drugi izazov je „živčanost“ refleksa. Ako je prag za bol postavljen prenisko, robot bi mogao postati preosjetljiv i trzati se na svaki jači dodir, što ga čini nepouzdanim u industrijskom okruženju. Zamislite robota koji ispusti skupi teret jer ga je netko slučajno okrznuo u prolazu.

Kalibracija ovih sustava morat će biti dinamična – robot mora "znati" kada bol ignorirati, a kada na nju reagirati trzajem.

Bol nije osjećaj, nego sigurnosni protokol U terminologiji ovog istraživanja, "bol" se definira kao nocicepcija – sposobnost sustava da detektira štetne podražaje i reagira na njih prije nego što dođe do trajnog oštećenja. Kod NRE-kože, to se postiže ugradnjom specifičnih pragova okidanja unutar samih senzorskih čvorova. Rezultat je refleksni odgovor koji je do 10 puta brži od bilo kojeg sustava baziranog na vizualnoj obradi podataka.

Kraj robotske otupjelosti

Kad se podvuče crta, NRE-skin predstavlja više od pukog senzorskog unaprjeđenja: to je promjena paradigme u načinu na koji strojevi komuniciraju s fizičkim svijetom. Robotika je predugo bila opsjednuta vidom i planiranjem putanje, tretirajući dodir kao nebitan nusprodukt fizike.

Neuromorfni pristup, inspiriran biologijom, donosi eleganciju u rješavanju problema poplave podataka i energetske učinkovitosti. Kada roboti dobiju kožu koja zna reći „jao!“ i koja zna točno gdje je pukla, više se ne radi o gadgetu – radi se o osnovnoj zaštitnoj opremi za siguran suživot stroja i čovjeka.

Budućnost u kojoj nam robot može pružiti ruku bez da nam smrvi kosti ili u kojoj može osjetiti da mu je potrebna zamjena senzora prije nego što postane opasan, upravo je postala malo bliža stvarnosti. Možda roboti nikada neće biti regenerativni kao meksički daždevnjaci, Deadpool ili Wolverine, ali uz neuromorfnu kožu barem će znati kada ih se treba popraviti prije nego što postane prekasno.

