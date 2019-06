Uz Super FlashCharge tehnologiju do pune baterije u samo 13 minuta

Jedna od glavnih karakteristika na koju kupci obraćaju pažnju kod nabavke novog mobitela je i kapacitet baterije. Pravilo je jasno – što veći kapacitet, veća autonomija, odnosno rjeđe spajanje na punjač.

No koliko god baterije imale veliki kapacitet jednom će se morati krenuti s njihovim nadopunjavanjem. Tu dolazimo do drugog problema – što je veći kapacitet baterije to je i vrijeme punjenja duže. Srećom, većina proizvođača mobitela podržava neku od dostupnih tehnologija brzog punjenja, pa se punjenje i najvećih baterija svelo na svega sat, sat i pol vremena.

No, s dolaskom novih mobitela, razvijaju se i nove tehnologije kako bi punjenje baterija bilo još brže nego što trenutno jest. Nedavno smo imali prilike saznati kako će Huawei na tržište izbaciti punjač od 65W, a Xiaomi je najavio i snažniji – 100-vatni punjač, naziva Super Charge Turbo. Prvi testovi su pokazali kako Xiaomijev 100-vatni punjač bateriju od 4.000 mAh može u cijelosti, od 0 – 100% napuniti u samo 17 minuta. Iako je ovo impresivan rezultat, uvijek može bolje. To je naime dokazao Vivo koji je i tema današnje vijesti.

Vivo je društvenoj stranici Weibo objavio video u kojem demonstrira svoju novu tehnologiju brzog punjenja baterije – Super FlashCharge. Riječ je o 120-vatnoj tehnologiji (20V/6A)koja je prema proizvođačevim navodima u stanju bateriju kapaciteta 4.000 mAh, napuniti u samo 13 minuta, odnosno četiri minute brže u odnosu na Xiaomijevu tehnologiju. Možda se četiri minute ne čine duge, ali ako ste u žurbi svaka sekunda je važna.

Prema izvoru Super FlashCharge bateriju navedenog kapaciteta do napunjenosti od 50% puni u roku od 5 minuta. Za 2,38% napunjenosti navedenom punjaču treba samo 14 sekundi. Službena demonstracija nove tehnologije očekuje se na MWC Shangai sajmu koji se održava slijedećeg tjedna, od 26. do 28. lipnja 2019. godine.