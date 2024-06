Vertiv uvodi nove, 5kVA-10kVA, Liebert GXT5 UPS modele

Vertiv Liebert GXT5 portfelj litij-ionskih UPS-ova proširuje se dodavanjem modela s globalnim naponom (GV) od 5kVA do 10kVA za kritične edge implementacije u Europi, Bliskom Istoku i Africi

Vertiv je predstavio proširenje Liebert GXT5 litij-ionskog dvostruko-konverzijskog on-line UPS sustava besprekidnog napajanja za aplikacije s globalnim naponom (GV) (200V-240V; zadano 230V) u rasponu od 5kVA do 10kVA. 10kVA. Ovo proširenje linije na 10kVA (s dosadašnjih 1-3kVA) dodatno zaokružuje Vertiv portfelj litij-ionskih UPS sustava i rješenja za mrežne edge implementacije.

Liebert GXT5 litij-ionski modeli dizajnirani su za manje prostore tipične za mrežne edge implementacije, s konvertibilnim rack/tower dizajnom i visinom od samo 3U (5kVA do 10kVA UPS). GXT5 LI GV modeli uključuju integrirani bypass ormar za održavanje čime se čuva dodatni rack U-prostor. Veća gustoća energije litij-ionskih baterija omogućila je Vertivu da u manjem prostoru osigura dulje vrijeme rada u usporedbi s tipičnim UPS-om s VRLA baterijama, a to vrijeme rada može se produžiti s do osam vanjskih baterijskih kabineta.

Uz poboljšane performanse pri višim radnim temperaturama i dulji vijek trajanja, litij-ionske baterije u Liebert GXT5 Lithium-Ion smanjuju ukupne troškove vlasništva do 50% u usporedbi s VRLA rješenjima. Litij-ionske baterije obično traju osam do 10 godina, za razliku od VRLA baterija koje traju otprilike tri do pet godina, smanjujući ili eliminirajući troškove i poteškoće zamjene baterija tijekom vijeka trajanja UPS-a.

Prema tvrtki Omdia, očekuje se da će usvajanje litij-ionskih baterija za UPS u podatkovnim centrima nastaviti svoj brzi rast i uskoro dominirati tržištem baterija za UPS, dosežući 65% globalnih prihoda do 2030. godine.

Vertiv sada prihvaća narudžbe za nove 5-10kVA GV modele u Europi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA) te isporučuje iz postojećih zaliha. Svi Liebert GXT5 litij-ionski UPS sustavi dolaze s petogodišnjim ograničenim jamstvom.

Za više informacija o Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS portfelju uređaja s litij-ionskim baterijama ili drugim Vertiv rješenjima za napajanje i hlađenje, posjetite Vertiv.com.