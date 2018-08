EISA Awards 2018-2019 - Ovo su službeno najbolji mobilni uređaji na svijetu

Ovogodišnje glasanje za ugledne EISA-ine nagrade, koje se službeno dodjeljuju tijekom svečanosti na IFA-i u Berlinu, održano je krajem lipnja. Bug je, dakako, kao jedini hrvatski član EISA-e bio i jedini predstavnik Hrvatske na ovom žiriranju, sada već petu godinu za redom. Predstavnik Buga je rukovodio glasanjem u kategoriji Mobile Devices, obzirom da trenutačno obavlja mandat managera EISA-ine ekspertne grupe za takav tip uređaja. Na glasanju se okupilo šezdesetak urednika najutjecajnijih svjetskih tech časopisa, od Kanade i SAD-a, do Japana i Australije, koji su birali najbolje proizvode u protekloj godini, u nekoliko kategorija, na temelju vlastitog iskustva s tim uređajima, obzirom da je uvjet da davanje glasa da se u labovima njihovih časopisa testiraju svi kandidirani uređaji.



U nastavku se tako možete detaljno upoznati s laureatima u kategoriji Mobile Devices, a donosimo vam, prvi i jedini u Hrvatskoj, i službeni popis nagrađenih uređaja i u svim drugim kategorijama (Hi-Fi, Photo, i tako dalje…). EISA Awards je, podsjećamo vas, najcjenjenija svjetska nagrada za tehnološke proizvode, a koju dodjeljuje Expert Imaging and Sound Association, osnovana 1982. godine. Samim time, EISA Awards ima i najdužu svjetsku tradiciju kada je riječ o nagrađivanju izvrsnosti elektroničkih uređaja. Detaljnije opise svih nagrada potražite na EISA-inoj web stranici: www.eisa.eu.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA BEST SMARTPHONE 2018-2019

Huawei P20 Pro

Uz blistavi stakleni finiš, impresivni AMOLED ekran dijagonale 6,1 inča i rezolucije 1.080 x 2.240 piksela u omjeru stranica 18:9, pouzdanu bateriju od 4.000 mAh s funkcijom brzog punjenja i - na kraju, ali ne i najmanje važno - zapanjujućom trostrukom kamerom na zadnjoj strani, izvedenom u saradnji s Leicom, Huawei P20 Pro je najnapredniji, najinovativniji i tehnički najsuperiorniji smartfon ikad predstavljen. Kao savršen asistent za napredne korisnike, on takođe postavlja nove standarde na polju mobilne fotografije, zahvaljujući zapanjujućoj kvaliteti fotografija i snimaka. Primjenjena tehnologija koristi primarni senzor od 40 megapiksela i blendu F/1.8, uz dva sekundarna senzora - crno-bijeli od 20 megapiksela i blendu F/1.6 te hibridni zum od 8 megapiksela i blendu F/2.4. Ovo je dobitna kombinacija sjajnog hardvera, optike i izrade.

EISA CONSUMER SMARTPHONE 2018-2019

Nokia 7 Plus

Osiguravši da sve komponente rade u savršenoj harmoniji na softverskoj platformi Android One, HMD Global je stvorio smartfon kojeg će korisnici sigurno preporučiti prijateljima ponajprije zbog njegove nevjerovatne pouzdanosti. Nokia 7 Plus je telefon iz snova za sve one koji zahtjevaju besprijekorne performanse. Od aluminijumskog kućišta s prvoklasnim keramičkim okvirom, pa do 6-inčnog polariziranog IPS ekrana u rezoluciji 2.160 x 1.080, ovaj telefon zaista ostavlja poseban dojam. Šlag na torti predstavlja dvostruka zadnja kamera koja se sastoji od 12-megapikselne leće s blendom F/1.75 i 13-megapikselne telefoto leće s blendom F/2.6 sa Zeiss optikom. Izdržljivost i jednostavnost upotrebe oplemenjeni su baterijom od 3.800 mAh i elegantnim operacijskim sustavom.

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2018-2019

NOA Element N10

Kad je potrebno potrošiti što manje novca bez ugrožavanja performansi, NOA Element N10 pobjeđuje sve konkurente. Njegov suvremen dizajn s reflektujućim površinama i Full HD+ ekran u modernom omjeru stranica 19:9 udruženi su s impresivnim mogućnostima poput DTS tehnologije zvuka i dvostruke kamere na zadnjoj strani. Ona kombinira dva Sony IMX499 senzora od 16 megapiksela, uz opciju "oversamplinga" do impresivnih 96 megapiksela. Dodatno, uređaj se isporučuje sa "Premium Care" jamstvom koje tijekom prve godine osigurava popravak čak i kada je korisnik izazvao kvar ili oštećenje, što je posve jedinstveno u ovom cjenovnom razredu. Iako cijenom pripada srednjoj klasi, preformanse ovog telefona daleko su iznad.

EISA LIFESTYLE SMARTPHONE 2018-2019

Honor 10

S prelijepim aluminijumskim okvirom i staklenom zadnjom stranom dostupnom u četiri moderne boje, vrhunskom hardverskom platformom i najinteligntnijom kamerom na tržištu, Honor 10 savršen je izbor za najzahtjevnije korisnike mlađe generacije. IPS ekran od 5,84 inča u rezoluciji 2.280 x 1.080 i omjerom stranica 19:9, osmojezgarni čipset HiSilicon Kirin 970 i baterija kapaciteta 3.400 mAh obogaćeni su sa zapanjujućim parom kamera. Senzor u boji od 16 megapiksela i blendom F/1.8 te crno-bijeli senzor od 24 megapiksela oplemenjeni su AI softverom koji prepoznaje i prilagođava kamere u više od 500 različitih scenarija. Najbolje fotografije, a uz to i potpuno automatske!

EISA MOBILE AUDIO PLAYER 2018-2019

Pioneer XDP-02U

Kao jedan od prvih audiofilskih prenosivih playera koji je probio magičnu granicu od 400 eura, Pioneer XDP-02U pruža ekran osjtljiv na dodir u praktično dizajniranom kućištu, koje je dostupno u bijelom, plavom i ružičastom finišu. Opremljen je sa 16 gigabajta interne memorije - koja se može proširiti do 512 gigabajta pomoću dva mikro-SD utora - i snažnim pojačalom od 300 mW, koje će pokrenuti i najzahjtevnije slušalice preko balansiranih ili single-ended izlaza. Muzika može biti streamana preko Wi-Fi ili Bluetooth veze, baterija traje oko 15 sati, a podržane su datoteke do 192/32 kvalitete. Zvuk se odlikuje odličnom mikrodinamikom, a reprodukcija se može fino podešavati zahvaljujući 10-pojasnom ekvilizatoru.

EISA WIRELESS IN-EAR HEADPHONES 2018-2019

JBL Endurance DIVE

Na tržištu postoji mnogo bežičnih in-ear slušalica, ali koliko njih možete ponijeti na plivanje? JBL Endurance DIVE ne samo da su vodootporne zahvaljujući IPX7 certifikatu, već su opremljene TwistLock tehnologijom koja osigurava da uvijek ostanu čvrsto na mjestu, bez obzira koliko dugo trčite, visoko skačete ili brzo plivate. Upotrebite Bluetooth da povežete Endurance DIVE s vašim smartfonom ili iskoristite jedan gigabajt interne memorije u slušalicama za dpremanje do 200 glazbenih brojeva. Uz osam sati rada s jednim punjenjem - ili jednog sata pomoću brzog 10-minutnog punjenja - ovo su savršene slušalice za najekstremnije prilike.

EISA MOBILE LOUDSPEAKER 2018-2019

JBL Xtreme 2

Poznat po smjelom dizajnu i rješenjima, JBL ostaje dosljedan sebi s prenosivim zvučnikom Xtreme 2. Unutar robustnog kućišta smještena je baterija od 10.000 mAh koja pruža do 15 sati glazbe, dok ga IPX7 certifikat o vodootpornosti čini savršenim za tulum na plaži ili pored bazena. Sjajan zvuk se podrazumjeva: par subwoofera osigurava izuzetan bas, a JBL Connect dozvoljava sinkronizaciju s drugim JBL zvučnicima Bluetoothom, za samo nekoliko sekundi. S čvrstom metalnom osnovom i zlata vrijednim otvaračem za flaše na remenu, Xtreme 2 će vam omogućiti žestoku svirku do duboko u noć.

EISA NOISE-CANCELLING HEADPHONES 2018-2019

AKG N700NC

Uzdižući bežičnu tehnologiju i prilagodljivu eliminaciju buke okruženja do novih visina, slušalice AKG N700NC zvuče jednako dobro kao što izgledaju. Veliki jastučići od memorijske pjene osiguravaju komfor i tokom najdužih putovanja, a sveobuhvatan glazbeni ugođaj i prisutnost vanjskih zvukova mogu se odabirati jednim dodirom na tipku. Bežična podešavanja mogu se lako kontrolirati pomoću aplikacije AKG Headphones, dok baterija velikog kapaciteta pruža 20 sati rada uz Bluetooth i ANC, odnosno 36 sati uz povezivanje putem kabla. Preklopivi dizajn i odvojivi kabel koji se ne može upetljati, daljinska komanda s jednom tipkom i kompaktna transportna kutija čine ove slušalice vašim najvažnijim suputnikom.

EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE LOUDSPEAKER 2018-2019

LG XBOOM AI ThinQ WK7

Zaista je sjajno kad imate Google asistenta koji odgovara na vaša pitanja, podešava alarm, prigušuje svjetlo ili pušta glazbu, ali dosad su pametni zvučnici rijetko bili sposobni da pruže i odličnu kvalitetu zvuka. Ovo pravilo promijenilo se dolaskom zvučnika LG XBOOM AI ThinQ WK7 koji je nastao u saradnji s audio-stručnjacima iz kompanije Meridian, što se može čuti već od prvih nota. Jasni vokali, čisti visoki tonovi i iznenađujuće snažni basovi dozvoljavaju da ovaj valjkasti zvučnik stavite u kut, a on će opet ispuniti sobu bogatstvom zvuka. Povežite vaš telefon ili pametni uređaj pomoću Bluetootha ili Wi-Fi mreže i jednostavno recite "Hey Google" da započnete zabavu.

EISA PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER 2018-2019

iFi Audio xDSD

Uz toliki broj mobilnih audio uređaja na tržištu, iFi se, s novim modelom xDSD, našao pod velikim pritiskom - no on je uspio zasjati. Ovaj DAC/headamp s napajanjem preko USB-a ili interne baterije pretvorit će vaš smartfon, laptop ili prenosivi player u glazbeni epicentar sjajnog zvuka. Tajna njegovog uspjeha krije se u kombinaciji izuzetno laganog kućišta od legure magnezija, korisnih S/PDIF i USB-A ulaza, D/A konvertera koji podržava PCM i DSD i moćnog analognog izlaznog priključka, koji je daleko snažniji nego ranije. Odabir digitalnog filtera omogućuje vam da birate između ravnog frekvencijskog odziva i najbržeg tranzijentnog odziva. Stoga, iako xDSD nije jeftin, on odiše kvalitetom i predstavlja savršen izbor za uživanje u glazbi u pokretu.

Kategorija HI-FI

EISA ANALOGUE MUSIC SYSTEM 2018-2019

Pro-Ject Juke Box S2

EISA COMPACT MUSIC SYSTEM 2018-2019

Denon CEOL N10

EISA ALL-IN-ONE SYSTEM 2018-2019

Naim Audio Uniti Atom

EISA WIRELESS SYSTEM 2018-2019

DALI Callisto 6C & Sound Hub

EISA STEREO SYSTEM 2018-2019

Marantz ND8006/PM8006

EISA STEREO RECEIVER 2018-2019

Yamaha R-N803D

EISA AMPLIFIER 2018-2019

Primare I15 Prisma

EISA BEST BUY AMPLIFIER 2018-2019

Pioneer A-40AE

EISA HIGH-END AMPLIFIER 2018-2019

NAD M32

EISA STREAMER 2018-2019

Pro-Ject Stream Box S2 Ultra

EISA DAC 2018-2019

Chord Electronics Hugo 2

EISA TURNTABLE 2018-2019

Technics SL-1200GR

EISA LOUDSPEAKER 2018-2019

ELAC Adante AS-61

EISA BEST BUY LOUDSPEAKER 2018-2019

Q Acoustics 3050i

EISA SMART LOUDSPEAKER 2018-2019

Harman Kardon Citation 500

EISA HEADPHONE 2018-2019

Sennheiser HD 660 S

EISA HIGH-END HEADPHONE 2018-2019

Focal Clear

EISA HI-FI INNOVATION 2018-2019

Micromega M-One M-150

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2018-2019

Denon AVC-X8500H

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2018-2019

Pioneer VSX-933

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2018-2019

KEF Q Series

EISA BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2018-2019

Jamo S 809 HCS / S 810 SUB / S 8 ATM

EISA HOME THEATRE IN-WALL SPEAKER 2018-2019

Focal 300IWLCR6 / 300IW6

EISA SOUNDBAR 2018-2019

LG SK10Y

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2018-2019

Polk Audio MagniFi MAX

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2018-2019

SVS SB-4000

EISA HIGH-END UHD BLU-RAY PLAYER 2018-2019 (kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Panasonic DP-UB9000 series

EISA BEST BUY UHD BLU-RAY PLAYER 2018-2019 (kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Sony UBP-X700

EISA SLIM INSTALLATION COMPONENT 2018-2019 (kombinirano s kategorijom IN-CAR ELECTRONICS)

Morel Virtus Nano Integra 602 & SoundWall PowerSlim PMC600

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA HOME THEATRE TV 2018-2019

Philips 65OLED903

EISA BEST BUY OLED TV 2018-2019

Philips 55OLED803

EISA BEST BUY LCD TV 2018-2019

TCL 55DC760

EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE TV 2018-2019

LG 65SK9500

EISA PREMIUM OLED TV 2018-2019

LG OLED65E8

EISA PREMIUM LCD TV 2018-2019

Samsung 65Q9FN

EISA MONITOR INNOVATION 2018-2019

Sharp Aquos LV-70X500E

EISA BEST BUY PROJECTOR 2018-2019

BenQ W1700

EISA PREMIUM PROJECTOR 2018-2019

Sony VPL-VW760ES

EISA PHOTO VIDEO CAMERA 2018-2019 (kombinirano s kategorijom PHOTOGRAPHY)

Panasonic LUMIX DC-GH5S

Kategorije PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2018-2019

Sony α7 III

EISA PROFESSIONAL DSLR CAMERA 2018-2019

Nikon D850

EISA DSLR CAMERA 2018-2019

Canon EOS 6D Mark II

EISA BEST BUY CAMERA 2018-2019

Canon EOS M50

EISA SUPERZOOM CAMERA 2018-2019

Sony Cyber-shot RX10 IV

EISA MIRRORLESS CAMERA 2018-2019

Fujifilm X-H1

EISA PROFESSIONAL MIRRORLESS CAMERA 2018-2019

Sony α7R III

EISA DSLR ZOOM LENS 2018-2019

SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art

EISA DSLR TELEZOOM LENS 2018-2019

Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD

EISA DSLR PRIME LENS 2018-2019

Canon EF 85mm f/1.4L IS USM

EISA PROFESSIONAL LENS 2018-2019

Nikon AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

EISA MIRRORLESS WIDEANGLE ZOOM LENS 2018-2019

Sony FE 16-35mm F2.8 GM

EISA MIRRORLESS STANDARD ZOOM LENS 2018-2019

Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD

EISA MIRRORLESS TELEZOOM LENS 2018-2019

Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

EISA PHOTO INNOVATION 2018-2019

Canon Speedlite 470EX-AI

EISA PHOTO SERVICE 2018-2019

CEWE Photobook Pure

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2018-2019

Pioneer AVIC-Z910DAB

EISA IN-CAR HIGH-END COMPONENT 2018-2019

Audison TH K2 II A Coro

EISA IN-CAR SMART UPGRADE 2018-2019

Match UP 7BMW

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2018-2019

Audison APBX 10 AS

EISA IN-CAR PROCESSOR 2018-2019

Helix DSP MINI

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2018-2019

Ground Zero GZPA 4SQ

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2018-2019

JL Audio VX800/8i

EISA IN-CAR INTEGRATION 2018-2019

Mosconi Gladen Pico 8|12 DSP

EISA IN-CAR INNOVATION 2018-2019

Gladen Aures