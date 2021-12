Europskoj tehnološkoj industriji ove godine vrijednost porasla za bilijun dolara

Europa se čvrsto pozicionirala kao globalni tehnološki igrač i brojem startupa izjednačila se sa SAD-om, pokazuje najnoviji izvještaj State of European Tech 21

Europa je postala pogodno tlo za razvoj tehnoloških industrija, pokazalo je najnovije izvješće State of European Tech 21. Rizični kapital (VC) postao vodeći mehanizam financiranja za poduzetnike, a globalni ulagači se udvostručuju.

Udeseterostručena vrijednost

Europa je nadmašila Sjedinjene Američke Države po količini inicijalnih javnih ponuda dionica (IPO), a one veće od milijarde dolara postaju norma. No, stoji u izvještaju, Europa je tek na početku svog razvojnog puta a vrijednost ulaganja u sljedećem desetljeću brojit će se u bilijunima.

Izvještaj State of European Tech 21 taksativno navodi sve europske tehnološke startupe i predviđa njihov streloviti rast

U europski tehnološki ekosustav, pokazuju podaci, ove će se godine uložiti više od 100 milijardi dolara kapitala, skoro tri puta više nego 2020. Ujedno to je i deset puta veća svota od one zabilježene 2015. godine, kada je napravljeno prvo izvješće o stanju europske tehnologije.

Rast ulaganja u 2021. uvelike je bio potaknut većim rundama; pojedinačna ulaganja veća od 250 milijuna dolara udeseterostručila su se u posljednjih 12 mjeseci. Runde ispod pet milijuna dolara ostale su u lanjskim okvirima, no kako je rastao ukupan iznos financiranja rastao, one sad čine samo pet posto ukupnog financiranja.

Posljednjih godina bilježi se dramatičan rast ulaganja u europke tehnološke tvrtke

Nova runda svaki drugi dan

I dok se prije nekoliko godina još s ushitom pričalo o pojedinim ulaganjima većim od 10 milijuna dolara, samo u prvih devet mjeseci 2021. zabilježeno je više od 150 rundi financiranja vrednijih od 100 milijuna dolara. Nove runde od 100 milijuna dolara ulaganja ove se godine najavljuju doslovno svaki drugi dan.

U količini tih tehnoloških megaulaganja prednjači Velika Britanija sa 68 rundi većih od 100 milijuna dolara u prvih devet mjeseci 2021. Rekordna ulaganja bilježe i Njemačka, Francuska, Švedska, Nizozemska i Španjolska, a eksplozija rundi većih od 100 milijuna dolara nije zaobišla ni druge zemlje u okruženju: bilo ih 35 u dosadašnjem dijelu godine, što je sedam puta više no u posljednjih pet godina.

Polovicu najvećih rundi u 2021. prikupile su fintech tvrtke.

Velik rast ulaganja zabilježen je od početka 2021.

Europa u rangu sa SAD-om

Financiranje u ranoj fazi vodeći je pokazatelj budućeg rasta, a europski ekosustav danas je ravnopravan s onim u Sjedinjenim Američkim Državama. Europski startupi čine 33% ukupnog kapitala uloženog na globalnoj razini u krugovima do pet milijuna dolara, u usporedbi s 35% u SAD-u.

Kada se pogleda udio svake regije u financiranju u ranoj fazi, jasno je da je europski udio porastao na račun SAD-a, dok je Kina zabilježila neznatno povećanje udjela u posljednjih pet godina. Europa je svoj udio financiranja povećala za 13 postotnih bodova, dok je američki smanjen za gotovo 20 postotnih bodova.

Novih 98 europskih jednoroga

Europa danas proizvodi jednoroge brže nego ikad prije. Ukupan broj europskih jednoroga narastao je s 223 na kraju 2020. na 321 u trenutku objave izvještaja. Od tih 98 novih jednoroga njih 75 ima podršku rizičnog kapitala.

Ulaganja veća od 100 milijuna dolara u pojedinim zemljama

Bilo je potrebno šest godina da prva europska tvrtka, osnovana 2000. godine, dosegne status jednoroga, sljedećoj je za to trebalo četiri godine. Međutim, tvrtkama osnovanim 2018. bila je potrebna samo jedna godina da prve dvije tvrtke dostignu ovu prekretnicu, a manje od jedne dodatne godine da udvostruče taj broj.

Prvi ciparski i latvijski jednorozi

Jednorozi danas egzistiraju u 28 različitih zemalja diljem Europe pa tako i u Hrvatskoj. Latvija i Cipar najnoviji su dodatak ovom popisu; Printful je status jednoroga postigao u svibnju 2021. nakon što je prikupio 130 milijuna dolara, a Nexters Group do dog cilja došao ugovorom vrijednim čak 1,9 milijardi dolara.

Gradovi s najviše startupa na broj stanovnika

Velika Britanija i dalje je glavno stanište jednoroga; tamo ih trenutno obitava njih stotinu, a München, Stockholm i Cambridge gradovi su s najvećom koncentracijom jednoroga u Europi. München se ističe kao milijunski grad s najvećom ukupnom gustoćom jednoroga, Stockholm vodi među gradovima srednje veličine s 19 tvrtki vrednijih od milijardu dolara na milijun stanovnika. Cambridge se, međutim, izdvaja od svih ostalih. Iako relativno malen grad, on veliki broj jednoroga proizvodi zahvaljujući vrlo visokoj koncentraciji talenta.

Udvostručeno stado "decacorna"

Ne samo da nove jednoroge proizvodi brže nego prije, rekordnom brzinom Europa povećava se i veličina vodećih europskih tvrtki. Trenutno postoji 26 europskih tehnoloških tvrtki s takozvanim statusom decacorna, čija je vrijednost veća od 10 milijardi dolara.

Europske kompanije koje su privukle najviše novca ulagača

To je ogroman rast jer ih je još na kraju prošle godine bilo samo 12. Taj bi se broj uskoro mogao i povećati jer u Europi trenutno djeluje 30 tvrtki procijenjenih na pet do 10 milijardi dolara i još 54 u rasponu od dva do pet milijardi dolara.

U međuvremenu, čini se da će Adyen postati prva europska tehnološka tvrtka s podrškom rizičnog kapitala koja će dostići procjenu od 100 milijardi dolara i tako dosegnuti status "hektokorna", tvrtki koje vrijede više od 100 milijardi dolara.

Europa smanjuje jaz

Popis europskih zemalja u kojima djeluju jednorozi

Kombinirana tržišna kapitalizacija deset najvećih tvrtki u Sjedinjenim Državama i dalje je 10 puta veća od europske, ali je jaz sve manji. Deset najvećih europskih tvrtki dodalo je ove godine 514 milijardi dolara svojoj ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji, uz rast od 73%; istovremeno taj je rast u SAD-u iznosio 55%, dok Kinezi bilježe pad od 17%.

Ukupna vrijednost ekosustava veća od 3 bilijuna dolara

Iako je europskom tehnološkom ekosustavu trebalo više desetljeća da u prosincu 2018. dosegne vrijednost od bilijun dolara, sljedeća dva bilijuna dolara dosegnuta su rekordnom brzinom, za manje od tri godine.

Stručnjaci vjeruju da će do kraja desetljeća deset europskih tvrtki dostići status hektokorna. Optimisti kažu da bi njihov broj mogao biti i puno veći.