Život developera u Fiveu i Nanobitu, dvije domaće tvrtke koje su opet rasturile na svjetskom tržištu

Posljednjih smo tjedana češće nego inače svjedočili globalnom uspjehu lokalne tehnološke pameti. Između ostalih, najveći hrvatski game development studio Nanobit svojom se igrom My Story plasirao na Top 100 ljestvicu američkog i Top 10 britanskog App Storea, a najveća hrvatska programerska agencija Five postala je jedna od 49 tvrtki u cijelom svijetu koja je uvrštena u Googleov Developers Agency program. Kako su postigli ovakav uspjeh usprkos izazovima s pronalaskom kadrova i kako rješavaju taj problem nudeći svojim programerima više no što je uobičajeno na našem podneblju, uz konkretne prednosti u odnosu na "remote" rad, "freelanceanje" i iseljavanje, u današnjem su Tech Radaru ispričali Luka Abrus, CEO Fivea i Alan Sumina, CEO Nanobita...

