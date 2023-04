Nakon ograničavanja dijeljenja lozinki, Netflix u Španjolskoj ostao bez milijun gledatelja

Netflix će na sva tržišta do ovoga ljeta proširiti svoju politiku zabrane dijeljenja lozinki izvan jednog kućanstva, objavljeno je to ovoga tjedna, prilikom objave posljednjih poslovnih rezultata te kompanije. Za sada su mjere praćenja, tko odakle gleda sadržaje, uvedene tek na nekoliko testnih tržišta, a bit će proširene na cijeli svijet sredinom godine. Jedno od pokusnih tržišta, na kojima se vrši dodatna naplata profila izvan matičnog kućanstva je i Španjolska, no tamo se Netflix, kako se čini, "opekao" s tim potezom.

Španjolci ne žele plaćati dodatno

Podsjetimo, za prijatelje i članove obitelji koji ne žive na istoj adresi, u Španjolskoj se trenutačno naplaćuje dodatak na mjesečnu pretplatu od čak 5,99 eura. Istraživačka kuća Kantar kroz svoju je diviziju istraživanja potrošača Worldpanel, sada izvijestila da uvođenje te naplate nije dobro prihvaćeno. Prema njihovim podacima, taj se Netflixov potez može dovesti u izravnu vezu sa smanjenjem broja gledatelja od čak oko milijun. Od toga, oko dvije trećine gledatelja koristilo se tuđom lozinkom. Kantarovo istraživanje obavljeno je na panelu kućanstava, temeljem ankete o navikama gledanja streaming servisa.

"Jasno je da je ovaj oštri pad povezan s uvođenjem zabrane", kažu iz Kantara. Gubitak milijuna gledatelja, bez obzira što većina njih nije samostalno plaćala za pristup, velik je udarac za Netflix, posebno zbog toga što se o njihovim filmovima i serijama sada neće toliko pričati među gledateljima.

Trend je prisutan svugdje

U prva tri mjeseca ove godine broj Španjolaca, koji su otkazali pretplatu na Netflix, utrostručio se u usporedbi s posljednjim tromjesečjem prošle godine. No, ni tu nije kraj potencijalnim problemima za Netflix: od preostalih pretplatnika, svaki deseti izjavio je da planira do kraja ovog tromjesečja također otkazati preplatu.

Iz Netflixa su službeno izjavili kako su i sami primijetili taj trend – gdje god uvedu restrikcije oko dijeljenja lozinki, bilježe pad broja pretplatnika. No, očekuju kako će on biti tek privremen, odnosno da će korisnici, pogođeni zabranom, s vremenom i sami početi plaćati pretplatu.