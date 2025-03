Pogledajte poezijom nadahnuto predavanje Davida McWilliamsa iz Irske, na Bug Future Showu 2025

Deset godina nakon što je oduševio publiku Bug Future Showa, genijalni irski futurolog ekonomije, autor knjige godine prema Financial Timesu i The Economistu i govornik na najvećim svjetskim pozornicama vratio se pred Bugovu publiku i održao - poetski govor!

Naš gost iz Irske započeo je svoje predavanje u opuštenom tonu, uspoređujući situaciju u Dalmaciji, gdje često boravi, s onom otprije desetak godina, a potom ozbiljniji dio govora započeo citiranjem Lenjina, osvrtom na nove ekonomske i carinske ratove koje započinje Trump… Nakon takvog uvoda priču je začinio Yeatsovom poezijom te opisom aktualne, ne baš toliko pozitivne povijesne situacije u kojoj se danas nalazimo.

Pjesnici su čuđenje u svijetu

Kao ekonomist, shvatio je da u takvim vremenima upravo ekonomisti i političari obično budu u krivu, dok su pjesnici i općenito umjetnici – u pravu. Oni si daju za pravo u takvim trenucima misliti nekonvencionalno, pa mogu predvidjeti što će se iz svega izroditi te što u konačnici budućnost donosi. No – poštujemo li mi i cijenimo li danas takve ljude? Sve, kaže McWilliams, počinje od ranog djetinjstva i škola, u kojima se takve pojedince ne nagrađuje dovoljno. Naprotiv, školski sustavi nagrađuju samo one koji mogu upiti mnogo informacija i reproducirati ih točno, dok su svi ostali zanemareni, iako možda nadareniji. Takvi često izađu iz škole osjećajući se, neopravdano, glupima. S druge strane, mnogo je i onih koji se nezasluženo osjećaju – pametnima, samo zbog toga što su iz škole izišli s peticama.

Uvjetni optimizam

Kolektivno donošenje odluka u društvu dovodi do pojave poslovnih ciklusa – kad se svi zajedno pomame i njihove odluke idu u istom smjeru, to dovodi do porasta, ali i padova cijena, burzi i slično. Skup takvih ekonomskih ciklusa, kad se poklope, stvara ekonomske supercikluse, čijem vrhuncu sada vjerojatno svjedočimo, kako kod nas tako i u Irskoj – no, njemu se nakon nekoliko desetljeća bliži kraj. Novi superciklus donijet će protekcionizam, nacionalizam, velike promjene, koje je McWilliams ponovno opisao poezijom i zaključio optimistično. No, samo ako mi svi ustanemo i ne dozvolimo da se svijet oko nas raspadne. Ako ćemo manje slušati ekonomiste i političare, a više umjetnike, na dobrom smo putu, zaključak je nakon inspirirajućeg govora.