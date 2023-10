Algebrina konferencija o novom zakonu o kibernetičkoj sigurnosti

Kibernetička sigurnost jedan je od glavnih elemenata nacionalne sigurnosti, a u listopadu se o njoj posebno često govori s obzirom da je i Europska unija odabrala upravo mjesec listopad kao EU mjesec kibernetičke sigurnosti. Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, usklađen s Direktivom Europske komisije NIS2 zahvatit će mnogo veći broj tvrtki u Hrvatskoj nego što je to do sada bio slučaj, čime će one biti primorane prilagoditi svoje poslovanje na način da ulažu značajno veća sredstva u ICT sigurnost.

Visoko učilište Algebra stoga 30. listopada s početkom u 9:00 sati organizira konferenciju Zakon i red u digitalnom prostoru: Što nam donose novi zakoni o kibernetičkoj sigurnosti koja ima za cilj okupiti stručnjake i predstavnike industrije koji će zajednički razmijeniti iskustva, znanja i perspektive o novim zakonskim okvirima koji reguliraju kibernetičku sigurnost.

Na konferenciji će biti govora o tome kako je upravljati kibernetičkom sigurnosti u RH, kako funkcionira PiXi – platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima te će biti održana panel rasprava na temu utjecaja novih Zakona o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije na kojoj sudjeluju predstavnici kompanija Schneider Electric, Podravke i JANAF-a te stručnih i poslodavačkih udruženja Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruge banaka.

S nama su na panelu:

dr.sc. Aleksandar Klaić , Centar za kibernetičku sigurnost, SOA

, Centar za kibernetičku sigurnost, SOA Marko Gulan , Cyber Security Consultant, South East Europe, Schneider Electric

, Cyber Security Consultant, South East Europe, Schneider Electric Milan Parat , predsjednik Odbora za sigurnost HUB-a

, predsjednik Odbora za sigurnost HUB-a Dario Rajn , Chief Information Security Officer, Podravka

, Chief Information Security Officer, Podravka Stjepan Jambrak, Koordinator informacijske i kibernetičke sigurnosti, JANAF

Koordinator informacijske i kibernetičke sigurnosti, JANAF Boris Bajtl, član Izvršnog odbora HUP-ICT-a

Konferencija će biti održana u Algebrinom Spark Event Spaceu na adresi Gradišćanska 24, u Zagrebu.

„Donošenje novih zakona iz područja kibernetičke sigurnosti pridonosi povećanju otpornosti nacionalnog i EU kibernetičkog prostora. Pri tome se unaprjeđuje nacionalni regulativni okvir te se postiže usklađenost svih zemalja članica Europske unije. Sve ovo vrijedi i za aktualnu nacionalnu transpoziciju EU NIS2 direktive čiji je cilj postizanje visokih zajedničkih mjera kibernetičke sigurnosti.“ – izjavio je povodom organiziranja konferencije Zlatan Morić, voditelj Algebrine Katedre za kibernetičku sigurnost. Među sektorima na koje će se odnositi primjena novog Zakona su zdravstvo, energetika, bankarstvo, financijska i digitalna infrastruktura, gospodarenje otpadom te mnogi drugi. Novi prijedlog Zakona predvidio je centraliziran pristup kontroli kibernetičke sigurnosti koji bi trebao pomoći u boljoj detekciji i bržoj prevenciji kibernetičkih napada.