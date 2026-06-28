Sljepaš živi vječno!

Golokrtičasti štakor živi desetljećima i gotovo nikada ne obolijeva od raka, a nova studija pokazuje da se dio tajne krije u proteinu cGAS, koji kod njega ne smeta popravku DNK, nego mu pomaže

U velikoj kazališnoj podjeli životinjskog svijeta nekim su vrstama pripale sasvim lijepe uloge: paun je dobio raskošni rep, tigar i zebra pruge, dupin simpatičan osmijeh, labud cijeli paket romantične simbolike, a panda kompletan marketinški odjel koji radi bolje od većine svjetskih turističkih zajednica. No, golokrtičasti štakor, poznat i kao goli sljepaš, na tu je audiciju očito zakasnio, pa se pojavio kada je priroda već potrošila svu dlaku, proporcije i estetsku raskoš. Ukratko – gadan je k'o porez.

A zašto golokrtičasti štakor? Zato što je, prvo, gol. Drugo, zato što podsjeća na krticu koja je predugo živjela u vlažnom podrumu. Treće, zato što izgleda dovoljno štakorski da ga nitko ne bi zamijenio za plišanu igračku. No iza tog ružno naboranog, ružičastosivog, zubato-podzemnog izgleda skriva se jedna od najzanimljivijih bioloških priča suvremene gerontologije.

Goli sljepaš je mišoliki glodavac iz istočne Afrike koji živi u podzemnim kolonijama, gotovo je slijep, ima velike izbočene sjekutiće kojima kopa tunele i organizira društveni život po modelu koji više podsjeća na mrave i pčele nego na klasične sisavce. U koloniji postoji reproduktivna kraljica, manji broj mužjaka koji se s jom pare i velika većina radnika koji rade ono što radnici uglavnom rade – kopaju, održavaju sustav i ne pitaju za seks i godišnji odmor. I već bi to bilo dovoljno da bude interesantna zoološka priča. Ali onda dolazi ono zbog čega je zaintrigirao biologe: on živi nevjerojatno dugo.

Glodavac koji ne poštuje pravila

Svatko tko je imao hrčka, miša, zamorčića ili štakora kao kućnog ljubimca dobro zna da glodavci obično ne žive dugo. Miš, štakor, hrčak i slični sitni laboratorijski dlakavci imaju brzu biologiju: brzo rastu, brzo se razmnožavaju, brzo stare i relativno brzo odlaze u vječna skladišta piljevine. To je dio njihove evolucijske strategije. Kada je organizam malen, još k tomu izložen predatorima pa živi u svijetu u kojem svaki dan može završiti u nečijem želucu, ulaganje u višedesetljetno održavanje tijela nije najracionalniji potez. Evolucija u pravilu ne nagrađuje ulaganje u dugotrajnu izdržljivost kada je važnije brzo odigrati svoju ulogu i prepustiti mjesto sljedećoj generaciji.

Goli sljepaš se, međutim, ponaša kao da mu nitko nije objasnio da je kratkoživući glodavac. Umjesto očekivanih nekoliko godina, u zatočeništvu može živjeti više od trideset godina, a zabilježeni životni vijek prelazi i 37 godina. Još je neobičnije što se njegova stopa smrtnosti s dobi ne povećava onako kako bi se očekivalo prema klasičnoj Gompertzovoj krivulji starenja, odnosno obrascu po kojem kod većine sisavaca rizik smrti raste kako organizam stari. U velikoj demografskoj analizi objavljenoj 2024. godine autori su, s još većim skupom podataka nego ranije, ponovno pokazali da se kod golih sljepaša taj očekivani porast mortaliteta s dobi ne vidi na uobičajen način [1].

To ne znači da su besmrtni. Goli sljepaši ugibaju, mogu se razboljeti, ozlijediti, potući, stradati od infekcija ili završiti život iz posve neromantičnih razloga. Ali njihova biologija ne pokazuje postupno slabljenje koje vidimo kod većine sisavaca, gdje s godinama tijelo sve teže održava svoje funkcije i postaje podložnije bolestima.

Posebno je zanimljiva njihova otpornost na rak. Točnije rečeno, i kod golih sljepaša postoje tumori – i to treba istaknuti prije nego što internetski prodavači vječne mladosti počnu nuditi „mole-rat detox protokol” u tri kapsule dnevno – ali su iznimno rijetki. Za životinju koja živi desetljećima, a pritom ima mnogo vremena za nakupljanje oštećenja DNK, to je biološki vrlo neobično. Jer rak, nije samo bolest „loše sreće”, nego u načelu bolest kvarenja sustava kontrole: što se duže živi, mutacije se više nakupljaju, a njihovi popravci zakazuju, pa stanice lakše izbjegavaju unutarnji nadzor i „podivljaju“ u smjeru tumora.

No, kod golog sljepaša taj sustav kontrole mutacija funkcionira neizmijenjeno i vrlo učinkovito godinama... i godinama... i godinama.

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DNK nije svetinja

U popularnim prikazima DNK se često opisuje kao nacrt, kôd, knjiga života ili neki sličan ilustrativan i lako pamtljiv simbol. To je korisno za one koji više vole slike od predugačkog teksta, ali nije dovoljno za razumijevanje složenog procesa starenja. DNK nije vječni zapis u kamenu kojega se čuva pod staklom u muzeju; ona je radni dokument, stalno otvaran, čitan, kopiran, savijan, popravljan, napadan kemijskim spojevima, zračenjem, pogreškama replikacije, oksidativnim stresom i svakodnevnom molekularnom zbrkom koja nastaje kada se u jednoj stanici istodobno odvijaju milijuni procesa.

Jedan od ozbiljnijih oblika oštećenja su dvolančani lomovi, situacija u kojoj se prekidaju oba lanca molekule DNK. To je za stanicu približno ono što je pucanje sve četiri gume na automobilu odjednom: stanica tada nema priliku još malo „voziti na jednom kotaču“, pa zastati i popraviti kvar, nego izravno ulijeće u katastrofu. Kada joj se pruži prilika, stanica ima više sustava popravka, a jedan od preciznijih naziva se homologna rekombinacija, u kojoj se oštećeni dio popravlja pomoću neoštećene kopije drugog lanca kao predloška, što omogućuje relativno vjeran popravak.

No popravak DNK nije samo tehničko pitanje, već pitanje ravnoteže: previše slab popravak vodi u mutacije, nestabilnost genoma i naposljetku u rak, a previše aktiviran popravak može sam po sebi proizvesti dodatne probleme. Biologija (a posebice genetika) rijetko funkcionira po principu „više je uvijek bolje”; češće radi po principu „dovoljno ali ne previše, i samo bez nepotrebne gužve i panike”.

cGAS: alarm i serviser

Tu na scenu dolazi cGAS, punim imenom ciklička GMP-AMP sintetaza, u ljudskoj biologiji najpoznatija kao dio urođenog imunosnog sustava. Njen posao je prepoznavati DNK ondje gdje DNK ne bi trebala biti, primjerice u citoplazmi (umjesto u jezgri, gdje joj je prirodno „radno mjesto“). Kada se takva zalutala DNK pojavi, cGAS aktivira signalni put koji preko STING-a (stimulatora interferonskih gena, važne „spojne“ molekule koja prenosi signal) pokreće upalni i antivirusni odgovor. Drugim riječima, cGAS je molekularni alarm: ako vidi DNK na sumnjivom mjestu, glasno signalizira da se s DNK događa nešto neželjeno.

Problem je u tome što taj isti protein ima i drugu, manje simpatičnu stranu. U jezgri stanice, gdje se DNK normalno nalazi, cGAS kod ljudi i miševa može kočiti ranije spomenutu homolognu rekombinaciju, jedan od važnih mehanizama preciznog popravka dvolančanih lomova DNK. Dakle, protein koji je koristan kao imunosni alarm može istodobno biti smetnja finom servisiranju i popravcima grešaka unutar genoma.

Što je cGAS? cGAS je enzim koji prepoznaje DNK na mjestima gdje ona ne bi trebala biti, osobito u citoplazmi, i time aktivira dio urođenog imunosnog sustava. Kod ljudi i miševa povezan je s antivirusnom obranom i upalom, ali u jezgri može ometati precizan popravak DNK homolognom rekombinacijom. Kod golog sljepaša četiri aminokiselinske promjene mijenjaju tu ulogu: njegov cGAS ne koči popravak, nego ga pojačava.

Sada (napokon!) dolazimo do poante. Rad objavljen u časopisu Science 2025. pokazao je da kod golog sljepaša cGAS radi drukčije. Istraživači su otkrili da četiri aminokiselinske zamjene u građi tog proteina mijenjaju njegovo ponašanje. Kod ljudi i miševa cGAS može potiskivati homolognu rekombinaciju, ali kod golog sljepaša taj se negativni učinak preokreće: njegova verzija cGAS-a ima suprotan efekt i izravno potiče popravak grešaka u DNK [2].

Te četiri aminokiselinske promjene smanjuju ubikvitinaciju cGAS-a (što je stručan način da se kaže da se cGAS manje prepoznaje kao suvišan i nepotreban). Zbog toga se dulje zadržava na mjestu oštećenja DNK i ima više vremena za bolju suradnju s proteinima uključenima u popravak, među kojima se najčešće spominju FANCI i RAD50. Rezultat je učinkovitija homologno-rekombinacijska sanacija oštećenja. Sve vas koji stvari lakše predočavate ako su vam nacrtane – a i ja sam među takvima – upućujem na priloženu infografiku na kojoj sam samom sebi to pokušao razjasniti, pa možda pomogne i vama.

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U pokusima uklanjanja cGAS-a iz stanica golog sljepaša povećavala se razina oštećenja DNK, što govori da taj protein u ovoj vrsti doista ima zaštitnu ulogu. Obrnuto, kada su istraživači u modelnim organizmima (miševima, zamorcima) testirali verzije cGAS proteina s „golosljepaševskim” promjenama, vidjeli su učinke koji idu u smjeru boljeg održavanja tkiva, manje senescencije (sporijeg starenja stanica) i produljenog životnog vijeka u pokusnim modelima. Popratni komentar u Scienceu zato s razlogom naglašava da se ovdje ne radi samo o još jednoj zanimljivosti iz zoološkog kabineta, nego o primjeru kako evolucija može preokrenuti funkciju poznatog regulatora i pretvoriti ga iz kočnice popravka u njegova saveznika [3].

Naravno, to ne znači da je goli sljepaš pronašao „lijek protiv starenja”. Nije riječ o tome da će se ljudima sutra ubrizgavati cGAS iz životinje koja izgleda kao nezadovoljna mokra čarapa s očima. Riječ je o tome da jedna dugovječna vrsta pokazuje kako se jedan važan molekularni sustav može evolucijski podesiti tako da bolje čuva genom. A očuvanje genoma jedan je od središnjih problema starenja.

Nije sve u jednom proteinu

Bajke vole jednog junaka. Ali, znanost ih rijetko ima. Dugoživost i otpornost na rak kod golog sljepaša vjerojatno nisu posljedica samo jednog čudesnog proteina, nego cijele mreže prilagodbi koje zajedno smanjuju vjerojatnost pogreške. cGAS jeste vrlo važan komad te slagalice, ali nije ni prvi ni jedini.

Jedan od najpoznatijih ranijih mehanizama povezan je s hijaluronanom visoke molekularne mase. Hijaluronan je polisaharid, velika molekula prisutna u izvanstaničnom matriksu (prostoru i strukturi koja okružuje stanice). U ljudskoj popularnoj kulturi hijaluronska kiselina uglavnom je završila u kozmetici, filerima i reklamama za svježe lice, ali u biologiji tkiva njezina je uloga mnogo šira. Kod golog sljepaša stanice proizvode iznimno veliki hijaluronan, više puta veći od onoga kod ljudi ili miševa. Rad objavljen u časopisu Nature pokazao je da taj hijaluronan pridonosi otpornosti stanica golog sljepaša na malignu transformaciju [4].

Kako se kaže: hijaluron ili hijaluronan? U svakodnevnom govoru najčešće se kaže hijaluron, osobito kada se govori o kremama, filerima ili preparatima za zglobove. U znanstvenim tekstovima precizniji je naziv hijaluronan. U ovom članku najbolje je koristiti izraz hijaluronan visoke molekularne mase, jer nije riječ o kozmetici, nego o velikoj molekuli u tkivima koja kod golog sljepaša sudjeluje u njegovoj neobičnoj otpornosti na rak.

Sve to u sebi nosi i jednu lijepu evolucijsku ironiju: pretpostavlja se da je obilje velikomolekularnog hijaluronana moglo nastati kao prilagodba na život u uskim podzemnim tunelima, jer pridonosi elastičnosti kože. Dakle, osobina koja pomaže životinji da se provlači kroz hodnike koje sama kopa možda je usput dala i snažan antitumorski učinak. Evolucija očito ne piše fiksne planove, nego reciklira, prepravlja i improvizira, pa katkad od tunelske kože napravi antikancerogeni štit.

Dodatni dokaz da taj mehanizam nije samo egzotična fusnota došao je 2023. godine, kada je skupina istraživača u laboratorijske miševe uvela gen nmrHas2, verziju gena za sintezu hijaluronana iz golog sljepaša. Ti su miševi imali više hijaluronana u više tkiva, nižu pojavnost spontanih i induciranih tumora, bolji „healthspan” (razdoblje života provedeno u boljem zdravlju) i produljen životni vijek [5]. To još uvijek nije translacija u ljudsku medicinu, ali jest važan dokaz da se barem neke zaštitne osobine dugovječnih vrsta mogu djelomično prenijeti u druge sisavce.

Goli sljepaš ima i druge neuobičajene osobine: bolje održavanje proteina, otpornost na hipoksiju, drukčije obrasce upalnog odgovora, otpornost stanica na transformaciju, specifične mehanizme kontrole staničnog ciklusa i očuvanje nekih funkcija koje kod drugih sisavaca s dobi jasno propadaju. Svaka od tih osobina sama po sebi možda nije dovoljna za objašnjenje dugog života i vitalnosti, ali sve zajedno stvaraju organizam koji ne pobjeđuje starenje spektakularnim jednim potezom, nego svakodnevnim dosljednim održavanjem. A upravo je dosadno, dosljedno održavanje ono što biologija najviše cijeni.

Zašto goli sljepaš rijetko dobiva rak? Dosad opisani mehanizmi uključuju:

– učinkovitije održavanje stabilnosti genoma

– posebnosti u popravku DNK, uključujući novu ulogu cGAS-a

– hijaluronan vrlo visoke molekularne mase u izvanstaničnom matriksu

– snažnu kontaktnu inhibiciju, odnosno sklonost stanica da prestanu rasti kada su pregusto smještene

– otpornost stanica na transformaciju

– ublaženije kronične upalne obrasce

– neobične značajke imunosnog sustava i staničnog starenja Ni jedan od tih mehanizama nije „tajna besmrtnosti”. Zajedno tvore sustav s više sigurnosnih osigurača.

Starenje nema jedan prekidač

Razlog zbog kojega je ova priča zanimljiva ne leži samo u goloj, zgužvanoj, zubatoj životinji. Ona je zanimljiva zato što pogađa središnju promjenu u modernom razumijevanju starenja. Starenje se sve manje promatra kao pasivno propadanje, kao hrđa na biološkom limu, a sve više kao složen skup procesa koji se mogu mjeriti, uspoređivati i barem djelomično mijenjati. U velikom pregledu Hallmarks of aging iz 2023. godine autori navode dvanaest obilježja starenja: genomsku nestabilnost, skraćivanje telomera, epigenetske promjene, gubitak proteostaze, poremećenu makroautofagiju, deregulirano osjetilo nutrijenata, mitohondrijsku disfunkciju, staničnu senescenciju, iscrpljenje matičnih stanica, promijenjenu međustaničnu komunikaciju, kroničnu upalu i disbiozu [6].

To zvuči kao popis kvarova na polovnom automobilu kojeg je izraubalo najmanje desetak vlasnika, ali ima važnu poruku: starenje nije jedan proces, nego mreža međusobno povezanih procesa. Zato nema jednog „anti-aging” rješenja, ma koliko bi se industrija dodataka prehrani trudila da takvo što stane u bočicu s metalik etiketom.

Danas se istražuje više smjerova. Jedan je poboljšanje popravka DNK i stabilnosti genoma, u što se lijepo uklapa priča o cGAS-u golog sljepaša. Drugi je uklanjanje ili smirivanje senescentnih stanica (ostarjelih stanica koje više ne dijele normalno, ali ne odlaze u smrt, nego ostaju u tkivima i izlučuju upalne signale poput umirovljenih birokrata koji još uvijek čuvaju pečat). Treći je utjecaj na mTOR i druge puteve osjetljivosti na nutrijente, gdje se već desetljećima istražuju rapamicin, kalorijska restrikcija i metaboličke intervencije. Četvrti je epigenetsko reprogramiranje, pokušaj da se stanice djelomično „pomlade” bez potpunog vraćanja u stanje iz kojega bi mogle izgubiti identitet ili završiti kao tumor. Peti, šesti, sedmi i daljnji su mitohondriji, autofagija, proteostaza, mikrobiom, kronična upala...

Glavni smjerovi istraživanja usporavanja starenja – Popravak DNK i stabilnost genoma: cilj je smanjiti nakupljanje mutacija i kromosomskih oštećenja.

– Senolitici i senomorfici: pokušavaju ukloniti senescentne stanice ili smanjiti njihovo štetno upalno djelovanje.

– mTOR, AMPK i osjetljivost na nutrijente: istražuju se putevi preko kojih prehrana, energija i rast utječu na starenje.

– Epigenetsko reprogramiranje: cilj je djelomično vratiti mlađi obrazac genske regulacije bez gubitka identiteta stanice.

– Mitohondriji i autofagija: nastoji se poboljšati energetska učinkovitost i stanično čišćenje oštećenih dijelova.

– Kronična upala i mikrobiom: istražuje se kako smanjiti dugotrajno niskostupnjevito upalno stanje povezano sa starenjem.

Većina tih pristupa još je u pretkliničkoj ili ranoj kliničkoj fazi. Između pokusnog miša i čovjeka nalazi se široka dolina u kojoj je pokopano mnogo lijepih hipoteza i još više laboratorijskih životinjica.

Što iz toga može naučiti ljudska medicina?

Kopiranje bioloških mehanizama golog sljepaša ne znači da je čovjeku cilj postati gol, naboran, podzeman i zubat. Ljudska medicina od tog štakorolikog stvora ne treba kopirati cijeli organizam i nema potrebe za razvojem terapije koja uz produljenje života donosi i izgled bića koje je upravo izašlo iz eksperimentalnog frižidera. Ono što se može jest naučiti princip.

Dugovječne vrste su svojevrsni prirodni eksperimenti. Evolucija je u njima tijekom milijuna godina testirala rješenja za probleme s kojima se medicina sada pokušava nositi ciljano i racionalno: kako održati genom stabilnim, kako spriječiti tumore, kako smanjiti upalu, kako sačuvati proteine od pogrešnog savijanja, kako održati tkiva funkcionalnima i kako produžiti razdoblje zdravlja, dakle dodati životu kvalitetu, a ne samo broj svjećica na torti.

Goli sljepaš pokazuje da otpornost na rak i usporeno starenje nisu fantazija, nego biološki moguća stanja. Još uvijek ne kod čovjeka u sadašnjem obliku, ne jednostavno, ne brzo i ne bez rizika. Ali moguće je zamisliti organizam sisavca kod kojega se mortalitet ne povećava dramatično s dobi, kod kojega se tumori pojavljuju rijetko i kod kojega se sustavi održavanja stanica ponašaju dobro desetljećima.

Priča o cGAS-u posebno je zanimljiva jer dira u temeljnu medicinsku temu: kako istodobno čuvati i imunosnu obranu i popravak DNK, dvije biološke funkcije koje se kod ljudi u velikoj mjeri uzajamno isključuju. U ljudi je kronična imunosna aktivacija upalnih puteva povezana s brojnim bolestima starenja, od ateroskleroze do neurodegeneracije. Ako neki protein može biti podešen tako da ne proizvodi višak štete, nego pomaže održavanju genoma, to je važna biološka lekcija. Ne precizan recept, nego ukazivanje na smjer kojim treba ići dalje u istraživanjima.

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