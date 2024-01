Activity Launcher - omogućava pokretanje čak i skrivenih značajki na Android telefonima

S više od deset milijuna preuzimanja, ovo je jedna od popularnijih aplikacija otvorenog koda koja omogućava da se na vrlo jednostavan način naprave prečaci do aplikacija na Android telefonu, ali i do pojedinih aktivnosti što znači da je moguće pokretati i skrivene mogućnosti unutar aplikacija…

Aktivnosti su ključne komponente Android aplikacija koje zapravo predstavljaju vizualno korisničko sučelje (svaka se aplikacija može sastojati od jedne ili više aktivnosti), a sve moraju biti definirane u manifest datoteci. Activity Launcher, vjerojatno nije teško pogoditi, omogućava pokretanje pojedinih aktivnosti aplikacija na Androidu i stvaranje prečaca.

Što to točno znači? Jednostavno, ova aplikacija omogućava da se pronađu i zatim naprave prečaci za izravno pokretanje određenih komponenti ili dijelova neke od aplikacije, čak i onih koje su integrirane u sam sustav. Na taj je način, zapravo, moguće doći i do naizgled skrivenih značajki i pokretati neke karakteristike koje se inače ne bi moglo redovnim putem.

Osim toga, moguće je pokretati i značajke koje su inače dostupne, no umjesto da se do njih dolazi redovnim pute, ako ih se želi pokretati vrlo često, onda je samo potrebno do njih napraviti prečac koji će biti smješten na početni zaslon Android telefona. Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti.

Nakon pokretanja, Activity Launcher će popisati sve aktivnosti svih instaliranih aplikacija za koje to može, a onda je dovoljno ili pretraživati obično podugačak popis, ili za svaku od aplikacija pregledati dostupne aktivnosti. Ostaje još kliknuti na izbornik od tri točkice pored aktivnosti za koju se želi napraviti prečac te potvrdno odgovoriti na pitanje želi li se prečac smjestiti na početni zaslon. Jednostavno i korisno.