Altimeter - jedan od najpopularnijih visinomjera za Android pametne telefone

OSNOVNI PODACI Naziv Alimetar Namjena Visinomjer koji nudi i hrpicu dodatnih mogućnosti Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 14 kn (Premium)

Altimeter spada među neke od najpopularnijih visinomjera namijenjenih Android pametnim telefonima koji se, prije svega, ističe visokom preciznošću mjerenja pa ni ne čudi da je omiljen među znalcima i svima onima koji vole provoditi svoje vrijeme na otvorenom i to pogotovo planinareći.

Za precizno mjerenje se oslanja na GPS ugrađen u pametni telefon, a ako uređaj ima i barometar, oslonit će se na njega te će se kalibrirati onda kada je dostupna internetska veza (Altimeter je jedan od poznatijih visinomjera koji je precizan i u izvanmrežnom radu).

Osim što će prikazati visinu i to u metrima ili stopama, zna zabilježiti i najnižu i najvišu prijeđenu visinu, nudi i jednostavan no praktičan kompas, prikazuje i bilježi GPS koordinate, a zgodno je i to što će rezultate mjerenja prikazati i na zgodno osmišljenim grafikonima.

Zgodno je i to što su one njegove ključne mogućnosti besplatna uz prikaz oglasa, ali nudi i izdanje Premium uz koje se dobiva i proširene značajke kao što je bilježenje prijeđenog puta koji će biti prikazan i na karti, zatim bilježenje kontrolnih točaka, čitav niz statističkih podataka (brzina kretanja ,potrošene kalorije i slično), automatsko pauziranje, prikaz izlaska i zalaska sunca i štošta drugo. Cijena? Svega 14 kn jednokratno.