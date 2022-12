Clime – pomalo netipična aplikacija za praćenje vremenskih prilika i neprilika

Jedna od najpopularnijih skupina aplikacija svakako su one za vremensku prognozu, a ova se nameće kao jedna od potencijalno najzanimljivijih za one koji u svakome trenutku žele znati točne vremenske uvjete za svoju lokaciju i biti pravovremeno obaviješteni o mogućim vremenskim nepogodama…

OSNOVNI PODACI Naziv Clime Namjena Aplikacija za prognozu vremena Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Clime nije sasvim tipična aplikacija za prognozu vremena, a to postaje jasno čim je se instalira i prvi put pokrene. Naime, aplikaciji će se najprije morati naznačiti zašto se želi koristiti aplikacija, a onda označiti kategorije vremenskih nepogoda koje se zapravo želi pratiti.

Dakako, na temelju toga aplikacija će ponuditi i odgovarajuće mogućnosti, ali i odmah pokušati nagovoriti da se prijeđe na plaćanje pretplate koja stoji 155 kn godišnje. To nije nužno prihvatiti, ali ako se želi imati sve ono što Clime može ponuditi, onda je to svakako preporučljivo.

No, što Clime zapravo nudi? Mnogo toga. Najvažniji je segment NOAA-ov radarski prikaz za pedesetak zemalja diljem svijeta (među njima se nalazi i Hrvatska) s aktualnim podacima o vremenu i vremenskim uvjetima, no to slijedi i čitav niz drugih meteoroloških podataka kao i mogućnosti.

Tako je, na primjer, moguće doznati hoće li biti padalina unutar 24 sata, tu su i upozorenja na potencijalno opasne vremenske prilike, prognoza vidljivosti po satu, klasična sedmodnevna prognoza te štošta drugo. Dakako, sve to je dostupno u besplatnoj inačici koja je ispunjena relativno agresivnim (i napornim) oglasima, dok je izdanje Pro za koje se mora plaćati pretplata, daleko moćnije.

U njemu se mogu dobivati obavijesti o vremenskim nepogodama za sve spremljene lokacije koje se prate, tu je i mogućnost praćenja uragana kao i naprednija prognoza padalina, mapa prognoze temperature, upozorenja na kišu, prikaz indeksa kvalitete zraka, praćenje požara, 14-dnevna prognoza, RainScope i štošta drugo.