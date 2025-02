DNSNet - aplikacija otvorena koda koja blokira neželjeni i potencijalno opasan sadržaj

Riječ je o aplikaciji otvorena koda koja se specijalizira za blokiranje neželjenih i potencijalno opasnih domena u što su uključene one koje su povezane s oglašavanjem ili širenjem zlonamjernog sadržaja i datoteka…

OSNOVNI PODACI Naziv DNSNet Namjena Blokiranje neželjenog sadržaja na Android telefonima Android Google Play / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

DNSNet je još jedna aplikacija koja želi korisnicima pomoći da povećaju razinu sigurnosti omogućavajući da se na relativno jednostavan način blokira neželjen sadržaj i to tako da napravi VPN kojim će se filtrirati internetski promet, odnosno, blokirati neželjene domene, uključujući one i one povezane s oglašavanjem ili zlonamjernim sadržajem.

Jedna od ključnih prednosti DNSNet-a je njegova jednostavnost korištenja, a tome u prilog ide i intuitivno korisničko sučelje. Tu je i mogućnost stvaranja iznimki za određene domene (kroz uređivanje popisa domena) dok je moguće postaviti i da se za određene aplikacije zaobiđe filtriranje čime se postiže viša razina fleksibilnosti.

Uključivanje i isključivanje samoga DNSNet-a također je vrlo jednostavno, a moguće je i namjestiti da se automatski aktivira pri pokretanju pametnog telefona. Zgodno je i to što je moguće dodavati ili uklanjati popise poznatih oglašivačkih ili zlonamjernih naziva domena, dok je postojeće popise moguće označiti i da ih se koristi ili ne.

Tu su još i neki drugi detalji i sitnice kao što je mogućnost postavljanja prilagođenih DNS poslužitelja, izvoz ili uvoz postavki, mogućnost ažuriranja popisa s domenama i drugo. U svakom slučaju, oni koji žele na jednostavan i relativno učinkovit način blokirati neželjeni sadržaj na svojem pametnom telefonu, ovo je aplikacija otvorena koda koja će im u tome pomoći.