FilmBox – sve što je potrebno za konverziju negativa u digitalne fotografije

OSNOVNI PODACI Naziv FilmBox Namjena Skeniranje negativa Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 10 kn

Od iste softverske kuće koja radi jedan od ponajboljih aplikacija za skeniranje fotografija, dolazi i aplikacija koja se specijalizira za skeniranje negativ ili dijapozitiva. Filmbox se do određene razine oslanja na pametne algoritme (AI) kako bi rezultati bili tim bolji, no dobar dio ovisi i o kvaliteti same kamere u pametnom telefonu.

Čitavu je stvar zbilja lako koristiti, a inicijalno će se moći pogledati demo, dok će i sama aplikacija davati jasne upute za korištenje. U suštini, sve što je potrebno jest instalirati aplikaciju na svoj pametni telefon, zatim na računalu otvoriti prozor sa jako svjetlom pozadinom (poveznica je ponuđena u samoj aplikaciji), a onda ispred prozora okomiti postaviti negativ ili dijapozitiv te zatim zadržati gumb za snimanje.

Aplikacija će iskoristiti kameru ugrađenu u pametni telefon kako bi skenirao negativ te nakon nekoliko trenutaka, gotovo poput čarolije, ponuditi osvježenu i digitalnu verziju fotografije. Rezultati su, mora se to priznati, prilično impresivni no isprva je potrebno malo eksperimentiranja kako bi se dobili najbolji rezultati.

Aplikaciju je moguće iskušavati tri dana, no za neograničen broj skeniranja valja plaćati godišnju pretplatu od nemalih 199 kn ili je platiti jednokratno 239 kn.