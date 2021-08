Geocaching - aplikacija koja potiče izlazak u prirodu pozivajući u lov na blago

OSNOVNI PODACI Naziv Geocaching Namjena Igra skrivanja i pronalaska "blaga" Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 255 kn godišnje

Svi oni ponešto avanturističkog duha koji su pri tome i ljubitelji boravka na otvorenom i to pogotovo u prirodi te ugodnih šetnji i vožnje biciklom, a da se još nisu susreli Geocachingom, svakako bi to trebali učiniti. Naime, za one koji ne znaju, riječ je o svojevrsnoj igri lova na blago tijekom kojega se koriste mape i navigacija (GPS) kako bi se blago pronašlo.

Cilj je, dakle, pronaći skrivene kontejnere koji se nazivaju geocacheovima i onda to podijeliti s drugim korisnicima. Dakako, igri se moguće pridružiti i tako da se neki kontejneri sakrije na neko prikladno (domišljato) mjesto i tako potakne druge da ga pronađu, a jednom kada ga se pronađe, slobodno se može uzeti ono što je u njemu, ali taj predmet treba zamijeniti drugim iste ili veće vrijednosti.

Geocacheova diljem svijeta ima doista mnogo, a zajednica zaljubljenika u ovu igru lova na blago prilično je aktivna i u Hrvatskoj. Da bi se započelo s ovom igrom nije potrebno mnogo toga, a u suštini je dovoljno imati aplikaciju poput ove instaliranu na pametnom telefonu te se s avanturom može započeti.

Besplatno članstvo u geocaching zajednici prikladno je za totalne početnike, no za izazovnije zadatke i zanimljivije geocacheove te neke proširene mogućnosti potrebno je plaćati godišnju članarinu (pretplatu) koja stoji 255 kn godišnje.