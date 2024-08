Glosbe Dictionary - mobilna varijanta jednog od najpoznatijih višejezičnih digitalnih rječnika

OSNOVNI PODACI Naziv Glosbe Dictionary Namjena Višejezični mobilni rječnik Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Glosbe Dictionary jedan je od dobro poznatih višejezičnih online rječnika koji vjerojatno nije potrebno posebno predstavljati, no svakako valja podsjetiti da nudi i besplatnu aplikaciju namijenjenu pametnim telefonima koja itekako može biti korisna.

Naime, Glosbe je dobro poznat po činjenici da podržava više od šest tisuća jezika, ali i po tome da ne nudi samo prijevod pojedinog pojma ili riječi, nego su tu i primjeri prijevoda u rečenicama kako bi se vidjelo kako je neki pojam najbolje koristiti, zatim je tu tonski zapis izgovora riječi (kako individualne tako i u čitavim rečenicama), slikovni rječnik, te još štošta drugo.

Na umu treba imati da za rad treba imati aktivnu internetsku vezu, no tu je mogućnost preuzimanja rječnika kako bi se sve moglo koristiti izvanmrežno. Osim toga, Glosbe Dictionary se prilično oslanja na zajednicu korisnika kojih ima više od 600 tisuća, pa je svatko pozvan da otvori korisnički račun i doprinese samom rječniku.

Nekih posebno naprednih dodatnih mogućnosti zapravo i nema, no to se ne može uzeti nažao. Sve radi prilično dobro, a ključni element i vrijednost ovoga rječnika zapravo je njegov sadržaj te sama zajednica. Osim toga, prednost je i to što je sve sasvim besplatno.