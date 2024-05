LiveTrafficHR – nova HAC-ova aplikacija koja nudi prometne i putne informacije u stvarnom vremenu

OSNOVNI PODACI Naziv LiveTrafficHR Namjena Stanje na autocestama i planiranje putovanja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

HAC je nedavno predstavio novu aplikaciju koja je namijenjena sudionicima u prometu, no najviše onima koji upravljaju motornim vozilima domaćim autocestama, a zapravo nudi informacije koje su važne za planiranje i sigurnost putovanja, i to u stvarnom vremenu.

Uz to što nudi korisne informacije i aktualno stanje u prometu, LiveTrafficHR nudi i navigaciju (oslanja se na Here MAPS) uz koju će se u svakome trenutku primati informacije o promjenama u prometu, ograničenjima brzine i drugim informacijama, a to će raditi bez obzira na to je li se postavila ruta putovanja ili nije.

Osim toga, za slučaj prometne nezgode ili loših vremenskih uvjeta, putem aplikacije će se prikazati obilazni pravac, dok će se o svim radovima na cestama, vremenskim uvjetima i cjelovitom stanju na svim hrvatskim autocestama, dobivati službene obavijesti u stvarnom vremenu.

Korisnici mogu samostalno prijavljivati uočene probleme na cestama, tu je i pregled kamera, pregled čuvanih parkirališta za teretna vozila, a putem aplikacije je moguće i uputiti pozive u pomoć nadležnim službama. Za neke je mogućnosti potrebno otvoriti korisnički račun, a zgodno je i spomenuti to da je aplikacija dvojezična (podržani su hrvatski i engleski jezik), kao i to da je sve - besplatno (sam je projekt dobrim dijelom financirala EU).