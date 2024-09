NokoPrint - univerzalna aplikacija za ispisivanje dokumenata na pisač sa smartfona

OSNOVNI PODACI Naziv NokoPrint Namjena Olakšava ispis dokumenata na pisač s pametnih telefona Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Neporeciva je činjenica da se potreba za pisačima smanjuje, no jednako je tako neupitna činjenica i da mnogi još uvijek moraju ispisivati dokumente na pisač, čak i izravno s pametnih telefona. NokoPrint je univerzalna aplikacija koja upravo to omogućuje i sve čini jednostavnijim.

Naime, podešavanje pisača na pametnim telefonima katkada zna biti neobično složeno, a stvari se dodatno kompliciraju kad se često mora ispisivati na pisače različitih proizvođača. Srećom, NokoPrint nudi podršku za velik broj modela pisača što znači da ga se može elegantno koristiti za ispis dokumenata, bez obzira na to koji se pisač posjeduje.

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti, a najprije je potrebno odabrati pisač na koji će se dokumenti ispisivati pri čemu će se obično ponuditi generički upravljački program (potrebno ga je dodatno instalirati) ili ga je moguće odrediti ručno, dok će sam pisač automatski biti detektiran, pod uvjetom da je dostupan na mreži.

Jednom kada je to spremno, stvari su jasne same po sebi; odabere se kategorija tipa dokumenata koje se želi ispisivati (slike, dokumenti ili web stranice), a onda je još moguće podesiti neke tipične parametre ispisa te aktivirati ispisivanje. Naravno, tu su još neke dodatne mogućnosti i sitnice, a svakako je zgodno i to što se aplikacija može koristiti besplatno ako se mogu tolerirati oglasi u sučelju.