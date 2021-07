Pl@ntNet – mobilni botaničar za identifikaciju biljaka na temelju njihove fotografije

OSNOVNI PODACI Naziv Pl@ntNet Namjena Identifikacija biljaka na temelju fotografije Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Pl@ntNet je relativno popularna aplikacija koja omogućuje raspoznavanje biljaka i to tako da ih se jednostavno fotografira pametnim telefonom, a budući da je riječ o laičko-znanstvenom projektu, sve biljke koje će biti fotografirane analizirat će znanstvenici diljem svijeta kako bi se u konačnici bolje razumio razvoj biljne bioraznolikosti i kako bi ih se bolje zaštitilo .

Aplikacija je na temelju fotografije u stanju identificirati velik broj vrsta biljaka i to one koje se mogu naći u divljini (cvjetnice, stabla, trave, četinjače, paprati, kaktuse) te kultivirane biljke premda joj to nije cilj – poželjno ju je koristiti upravo za prepoznavanje biljaka u divljini ako se želi doprinijeti samome projektu.

Preciznije, u stanju je prepoznati oko 20 tisuća vrsta, no cilj aplikacije i projekta je prepoznati oko 360 tisuća vrsta biljaka koliko ih ima na Zemlji. Rezultati prepoznavanja biljaka su prilično dobro, a kao i kod sličnih projekata, čim se više vizualnih podataka o traženoj biljci pruži tim će raspoznavanje biti preciznije.

Samu je aplikaciju prilično jednostavno koristiti, a nudi i neke zgodne mogućnosti kao što je, primjerice, mogućnost filtriranja identificiranih vrsta biljaka po obitelji i rodu. Posebno je pohvalno i to što je aplikacija posve besplatna.