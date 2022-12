Ploter - platforma za e-knjige na koju se može pohranjivati osobna biblioteka

Ploter je još jedna aplikacija za čitanje e-knjiga, no koja se zapravo zamišljena kao čitava platforma na koju se mogu pohranjivati vlastite e-knjige (i audio knjige) te ih onda čitati ne samo na pametnim telefonima, nego i na poznatim e-čitačima kao što su Kindle, Kobo ili Onyx…

OSNOVNI PODACI Naziv Ploter Namjena Platforma za pohranu i čitanje e-knjiga Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Premda skupljanje e-knjiga zapravo i nije toliko popularno i većina će se okrenuti nekom od poznatih servisa za koje se obično plaća pretplata, neki su tijekom vremena ipak uspjeli stvoriti pozamašnu biblioteku elektroničkih knjiga. Ako ih ne žele pohranjivati na poznate oblačne servise i onda koristiti neku o čitača e-knjiga koji omogućavaju da se do njih dođe, mogu iskušati Ploter.

Zapravo je riječ o platformi za e-knjige koja besplatno 500 MB prostora za pohranu vlastitih e-knjiga, koje se onda mogu čitati kroz aplikaciju gdje god se to poželi. Ključna je prednost to što je Ploter kombinacija elementarnoga čitača e-knjiga i usluge u oblaku, a to znači da će osobna biblioteka biti uredno sinkronizirana na uređajima putem koje joj se pristupa.

Štoviše, lako je prebacivati se između više uređaja, jer će se moći nastaviti s čitanjem tamo gdje se zadnji put zaustavilo (sve je sinkronizirano). Osim toga, Ploter će automatski povući metapodatke o dodanim knjigama zajedno s naslovnicama i na taj način olakšati snalaženje i pregledavanje osobne biblioteke.

Ploter se može koristiti i na dobro poznatim e-čitačima kao što je Kobo, tu je podrška i za Calibre (moguće je uvoziti knjige), zatim podrška za servise kao što su Notion i Evernote pa će i bilješke biti sinkronizirane i drugo. Zasad je aplikacija dostupna samo za Android pametne telefone, a tu je i ona za Windows koja je potrebne kako bi se sadržaj sinkronizirao s e-čitačima.