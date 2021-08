Pocket - servis koji omogućava pospremanje i čitanje internetskog sadržaja kasnije

Riječ je o iznimno popularnoj aplikaciji koja omogućava da se pospremi sadržaj poput zanimljivog članaka, videozapisa ili čak i web stranice, a sve kako bi ih se pročitalo kasnije na pametnom telefonu, tabletu ili računalu i to bez aktivne internetske veze te u posebno prilagođenom formatu...

OSNOVNI PODACI Naziv Pocket Namjena Omogućava čitanje sadržaja kasnije Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 44 kn mjesečno ili 399 kn godišnje

Svi oni koji se često nađu u situaciji da su naletjeli na neki vrlo zanimljiv sadržaj, bilo da je riječ o običnom novinskom članku, videozapisima ili web stranicama, te da ga iz bilo kojeg razloga ne mogu pročitati odmah, obavezno trebaju probati Pocket, aplikaciju i servis iza kojega stoji Mozilla.

Ako se sadržaj ne može pročitati sada, zašto ga se ne bi pročitalo kasnije? To je krilatica kojom se ova aplikacija vodi i zapravo jasno otkriva čemu je namijenjena. Naime, omogućava da se bilo kakva vrsta sadržaja jednostavno pospremi kako bi ga se konzumiralo kasnije, kada se to može.

Ključna je prednost što će sadržaj biti očišćen od nepotrebnih elemenata i prilagođen jednostavnom prikazu (posebno korisno kod klasičnih novinskih članaka), ali i to što se spremljeni sadržaj ne mora nužno pročitati na pametnom telefonu nego i na tabletu ili na računalu (potrebno je otvoriti besplatan korisnički račun).

Osim toga, Pocket nudi specifičnu podršku za čitav niz poznatih izdavača kao što su New York Times, The Guardian, Washington Post, Flipboard, Lifehacker, Business Insider, The Verge, BBC News, Google News i brojni drugi što mu je samo dodatna prednost i čitavu stvar čini samo preglednijom i poželjnijom za svakodnevno korištenje. Svakako valja izdvojiti i neke dodatne mogućnosti kao što je poseban segment Discover, pa Pocket može poslužiti i za otkrivanje zanimljivog sadržaja te opcija da se pospremljeni sadržaj pročita naglas (radi za engleski jezik).

Samu je aplikaciju iznimno jednostavno koristiti, a da bi stvar bila još bolja, velik broj drugih aplikacija podržava Pocket pa je samim time on još korisniji. Sučelje je uredno, pregledno i moderno, a sve to doprinosi ukupnom dojmu. Osnovna inačica Pocketa je besplatna no zato je ograničenih mogućnosti, a ako se želi na raspolaganju imati sve što ovaj servis može ponuditi, onda valja plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji ili 399 kuna godišnje ili 44 kune mjesečno.