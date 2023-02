Reflectly - digitalni osobni dnevnik modernog sučelja i solidnih mogućnosti

Dobro je poznato stajalište psihologa da zapisivanje i dnevnik ima mnogo pozitivnih učinaka, a danas nikada nije bilo jednostavnije voditi dnevnik zahvaljujući aplikacijama za pametne telefone baš kao što je to Reflectly…

OSNOVNI PODACI Naziv Reflectly Namjena Lijepo napravljeni digitalni dnevnik Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 21,90 eur godišnje (Premium)

O pozitivnim učincima vođenja osobnog dnevnika brojni su psiholozi u mnogo navrata govorili i pisali, pa svi oni koji još uvijek traže način da slobodno izraze svoje osjećaje i tako možda prebrode teže životne trenutke ili da uvijek imaju uvid u protekle sretne trenutke ili da lako vide koliko su napredovali, vjerojatno će ga pronaći u pisanju digitalnog dnevnika.

Srećom, pisati osobni dnevnik danas je moguće u bilo kojem trenutku i bilo gdje zahvaljujući aplikacijama kao što je Reflectly. Naime, riječ je i još jednoj aplikaciji koja omogućava jednostavno pisanje osobnog dnevnika, a osim što se može pohvaliti modernim i lijepo osmišljenim sučeljem, nudi i neke zgodne mogućnosti.

Prilagođen je i onima koji nikada nisu pisali osobni dnevnik; Reflectly će ih uredno podsjećati na pisanje dnevnika, a tu su i neke specifične stvarčice kao što je korištenje umjetne inteligencije za prikaze grafikona i odnosa raspoloženja u odnosu na ono što je bilježeno kako bi se, na primjer, lakše otkrio konkretan uzrok stresa.

Doduše, Reflectly ide i korak dalje od klasičnog digitalnog dnevnike nudeći općenito pozitivan psihološki pristup korisnicima te pomažući im da lakše i dublje razumiju sami sebe kroz personalizirane dnevne, tjedne i mjesečne preglede dnevnika (potrebno je i otvoriti korisnički račun).

Naravno, mogućnosti ima još, pa svi koji tek namjeravaju početi pisati dnevnik ili to već rade i traže solidno napravljenu aplikaciju da bi to nastavili raditi na svojem pametnom telefonu, svakako bi trebali iskušati Reflectly. Osnovna inačica je besplatna, no za puni je doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium 21,90 eura godišnje.