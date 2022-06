Screenshot Flow - stvaranje uputa kroz dijagrame toka od snimki zaslona smartfona

Ovo je idealna aplikacija za sve one koji često moraju drugima objašnjavati kako nešto napraviti na pametnom telefonu. Naime, omogućava da se na relativno jednostavan način naprave upute u obliku dijagrama toka, a na temelji snimki zaslona s pametnog telefona…

Kaže se da slika govori više od tisuću riječi, pa onda ni ne čudi da je najlakše nekome pokazati kako nešto napraviti na pametnom telefonu upravo kroz snimke zaslona. Doduše, ručno snimanje snimki zaslona i označavanje koja bi se opcija gdje trebala kliknuti i onda sastavljanje uputa itekako zna biti naporno. Tu uskače Screenshot Flow.

Naime, omogućava da se na relativno bezbolan način stvaraju snimke zaslona i onda se automatski generira dijagram toka od tih snimki s jasno naznačenim pozicijama gdje je trebalo kliknuti. U konačnici se dobiva dijagram s prikazom povezanih snimki zaslona koji jasno pokazuje kako nešto napraviti na smartfonu (na umu samo valja imati da je potrebno dozvoliti da se Screenshot Flow prikazuje povrh drugih aplikacija).

Čitava stvarčica zapravo funkcionira prilično dobro, a jedino što se konkretnije može zamjeriti, činjenica je da se unutar aplikacije napravljeni dijagrami toka naknadno ne mogu editirati (to je moguće učiniti koristeći online alat za stvaranje i uređivanje dijagrama Diagrams.net).

Jednom napravljene dijagrame jednostavno je podijeliti s drugima, a zgodno je i to što će biti pohranjeni na Google Drive. Osim toga, dijagrame nije nužno pregledavati u aplikaciji nego je to moguće kroz web preglednik, putem službene stranice same aplikacija, ali i uz dodatak za sam Google Drive. Nešto što ga čini dodatno fleksibilnim.

Bilo kako bilo, Screenshot Flow zanimljivo je koncipirana i izvedena aplikacija koja doista olakšava stvaranje korisnički uputa, a koja se uz određene ograničenja može koristiti i besplatno, no za puni doživljaj i uklanjanje oglasa, potrebno je plaćati pretplatu i to mjesečnu od 34 kuna ili godišnju od 339 kuna.