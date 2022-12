Universal Copy - brzo kopiranje teksta čak i ako aplikacije to ne podržavaju

Kopiranje teksta na pametnim telefonima katkada zna biti ponešto zapetljano, a nekada jednostavno nije moguće. Ova aplikacija oba slučaja nastoji riješiti tako što omogućava da se na relativno jednostavan način kopira tekst čak i onda kada to aplikacije ne podržavaju…

OSNOVNI PODACI Naziv Universal Copy Namjena Omogućuje jednostavno kopiranje teksta Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / 37,50 kn

Universal Copy je, nije to teško zaključiti prema njezinom nazivu, aplikacija koja se nastoji postaviti kao univerzalni mobilni alat za kopiranje teksta na pametnim telefonima s Androidom. Njegova je ključna prednost činjenica da pokušava omogućiti kopiranje teksta čak i onda kada to u nekoj aplikaciji nije omogućeno.

Zapravo, nudi nekoliko načina rada. Prvi je onaj uobičajeni (Normal mode) koji olakšava i omogućava kopiranje teksta iz aplikacija kao što su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Chrome, WhatsApp, Snapchat i drugih, dok je Scanner mode namijenjen aplikacijama koje ne nude mogućnost kopiranja tekst.

Trik je zapravo jednostavan; aplikacija će zapravo prepoznati tekst sa slike i na taj način omogućiti da ga se kopira. Zgodan je detalj i to što je u stanju automatski prepoznati područja s tekstom i izvući i neke važnije informacije kao što su adrese e-pošte, brojeve telefona, hashtagove i slično.

Osim toga, tu su i neke brze akcije, kako ih se naziva u aplikaciji pa je moguće tekst kopirati, prevesti, podijeliti i slično i to u samo jednom kliku. Čitava stvar funkcionira prilično dobro, a samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti. Samo joj treba dodijeliti odgovarajuća prava i početi koje koristiti. Osnovna inačica je besplatna no prikazuje oglase kojih se može riješiti kupovinom inačice Plus koja stoji 37,50 kn jednokratno ili 7 kn mjesečno.