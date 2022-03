WEBTOON - platforma podjednako namijenjena čitateljima i autorima stripova

OSNOVNI PODACI Naziv WEBTOON Namjena Platforma za čitanje i objavu stripova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Webtoon je s jedne strane platforma koja je namijenjena ljubiteljima čitanja stripova, kao i svima onima koji svoje stripove žele jednostavno podijeliti sa širokom publikom. Webtoonovi su digitalni stripovi posebno prilagođeni čitanju na računalima, pametnim telefonima i tabletima, a nastali su u Južnoj Koreji.

No, nije trebalo proći dugo da se ovi digitalni stripovi prošire diljem svijeta, a djelomice se to može zahvaliti i ovoj platformi koja pomaže spajati ljubitelje stripova s kreatorima. Potonji putem platforme mogu relativno jednostavno podijeliti svoje crtane priče i avanture sa širokom publikom i pri tome zaraditi, ali dobivati i povratne informacije o svojim stripovima.

Webtoon je zapravo najveća zajednica ljubitelja digitalnoga stripa, a samo jedan od razloga zašto je toliko popularna, svakako je činjenica da su stripovi besplatni. Doduše, tu se pretežito neće pronaći stripovi poznatih komercijalnih izdavačkih kuća, ali platforma obiluje sada već poznatim stripovskim hitovima kao što su Tower of God, Noblesse, The God of High School ili triler Sweet Home.

Drugim riječima, ovo je odlična aplikacija za istinske ljubitelje stripova različitih stilova i žanrova, kao i za one koji žele s drugima podijeliti vlastite autorske stripove no koji su prilagođeni čitanju na pametnim telefonima, tabletima i računalima. Aplikacija je besplatna, a i stripovi se mogu čitati bez plaćanja, no predviđena je kupovina virtualnih novčića unutar aplikacije kako bi se mogle kupovati nove epizode nekoga serijala prije nego što epizode postanu – besplatne.