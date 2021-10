Apple Music navodno dolazi na PlayStation 5

Otkad je izašla nova Sonyjeva igraća konzola, na njoj se bez poteškoća mogao koristiti Spotify, dok su korisnici drugih glazbenih streaming platforma ostali zakinuti. No, sudeći po jednoj objavi na Redditu, ta bi se situacija uskoro mogla promijeniti.

„Otkad je ovo tako? Napravio sam novi račun na svom PlayStationu 5 i htio sam povezati Spotify, ali onda sam vidio ovo“, napisao je jedan korisnik Reddita uz fotografiju izbornika na kojem se može primijetiti ikona Apple Musica.

Budući da je znatiželja prevladala, korisnik je odlučio otvoriti Apple Music, no dočekala ga je poruka „This app is playable only on PS4“, za koju Eurogamer navodi da se standardno pojavljuje kada neka aplikacija nije dostupna.

Apple je još prošle godine doveo Apple Music na Samsungove pametne televizore, a sljedeći je tjedan i tvrtkin listopadski događaj, pa se zaista može očekivati da će Spotify na PlayStationu 5 dobiti konkurenciju.