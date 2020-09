Predstavljeni novi Apple Watch, Apple Watch SE, iPad i iPad Air te Apple One paketi pretplate

U skladu s prevladavajućom temom ove godine, koronavirusom, koji je velik broj događanja premjestio online, u novom virtualnom događaju Apple je večeras predstavio svoje nove hardverske proizvode za ovu sezonu. Tim Cook odmah u početku je najavio da će se današnji event baviti s tek dva proizvoda – Apple Watchom i iPadima. Na iPhone 12 ćemo morati, sukladno ranijim najavama, pričekati još nekoliko tjedana.

Apple Watch Series 6

Nova verzija najprodavanijeg pametnog sata na svijetu donosi tri nove boje – zlatnu, srebrnu i crvenu (ProductRED). Od novih funkcija ističe se napredni infracrveni senzor koji mjeri zasićenost krvi kisikom u samo nekoliko sekundi. Ovaj će dodatak, uz već postojeće načine mjerenja stanja organizma, poslužiti u boljoj procjeni zdravlja pojedinca, ali će podatke biti moguće podijeliti i sa znanstvenicima u nekoliko novih globalnih studija praćenja zdravlja ljudi.

Apple Watch Series 6 donosi Appleov procesor S6 zasnovan na čipu A13 Bionic. Kao i prethodna generacija, imat će zaslon s "always on" funkcijom, dok WatchOS 7 donosi niz novih "lica" satova i dodatnih funkcija poput praćenja pranja ruku, koje su najavljene još na WWDC-u. Novi Apple Watch dolazit će s i nizom novih narukvica u nekoliko sasvim novih dizajna i boja, kao i uz nove boje već poznatih dizajna.

Nova opcija Family Setup nudi mogućnost povezivanja Apple Watcha koje koriste djeca s iPhoneom roditelja, što omogućava kontrolu lokacije djece, njihovih kontakata i slično. Početna cijena novog Apple Watcha Series 6 bit će 399 dolara.

Apple Watch SE

Novi, "jeftini" Apple Watch će, kao i serija iPhonea SE, dolaziti s prošlom generacijom procesora (S5), ali i gotovo svim senzorima koji su prisutni u Series 6, te istim dizajnom. Najveća će mu prednost biti cijena – početna će iznositi tek 279 dolara, a neće imati EKG, mjerenje kisika u krvi i slične napredne funkcije. Osim njega i nove generacije, u prodaji ostaje i Series 3 po početnoj cijeni od 199 dolara.

Kako bi napravili nove korake u očuvanju okoliša, u Appleu su najavili da se novi Apple Watch neće prodavati uz pripadajući USB adapter – što potvrđuje naznake da bi se isto moglo dogoditi i s iPhoneima nove generacije.

Apple Fitness+

Nova usluga za vježbanje Apple Fitness+ omogućit će vlasnicima Apple Watcha odabrati vježbu koju žele odraditi na iPhoneu, iPadu ili AppleTV-u. Tada će im se na ekranu pokazati vodič, ali će uživo vidjeti i stvarne podatke o svojoj aktivnosti koje bilježi Apple Watch za vrijeme vježbanja. Otkucaji srca, potrošene kalorije i svi ostali bitni podaci bit će dostupni za vrijeme plesa, yoge, trčanja, kardio vježbi i sličnih aktivnosti koje se mogu odrađivati i od kuće.

Usluga će koštati 9,99 dolara na mjesec ili 79,99 dolara godišnje, i to za cijelu obitelj. Uz kupovinu novog Apple Watcha ista će biti besplatna u prva tri mjeseca.

Apple One

Apple je danas predstavio i novu opciju objedinjavanja pretplata na njihove digitalne usluge, Apple One. Music, Arcade, iCloud, News+ te Fitness+, svi oni bit će dostupni kroz različite planove pretplata. Od 14,95 dolara za individualni plan, preko 19,95 dolara za obiteljski pa do 29,95 za "Premier" plan, u različitim kombinacijama, Apple će ponuditi nove mogućnosti kojima će se više pretplata ujediniti i omogućiti uštede onima koji koriste više servisa istodobno. Apple One stiže do kraja godine.

iPad

iPad osme generacije, također najavljen danas, zadržava identičan dizajn (10,2”) kao i prethodna generacija. No, iznutra donosi čip A12 Bionic, 40% brži od prethodnoga i uz dvostruko brži grafički podsustav. Osma generacija iPada podržava njihovu Smart tipkovnicu i Apple Pencil, a u punoj snazi će biti uz najavljeni iOS 14. Početna cijena iPada 8. generacije bit će 329 dolara, a u prodaju stiže već ovoga petka.

iPad Air

Veliki redizajn doživio je iPad Air. Kućište sada podsjeća na iPad Pro, a nova inačica dolazi u pet boja, donosi Liquid Retina zaslon s 2360x1640 točaka i dijagonale 10,9”, dok je TouchID senzor otiska prsta integriran u tipku za uključivanje uređaja – po prvi puta.

Za performanse je zadužen novi SoC A14 Bionic zasnovan na revolucionarnoj 5-nanometarskoj tehnologiji i donosi 11,8 milijardi tranzistora. Osim velikog poboljšanja izvedbi novi čip troši i značajno manje energije, a njegovih 6 jezgri daje mu 40% veću brzinu od prošle generacije.

Neuralni engine ovog procesora ima čak 16 jezgri i dvostruko ubrzava izvođenje strojnog učenja, dok će neke funkcije unutar tog podsustava biti ubrzane i do 10 puta.

iPad Air od sada će se priključivati na USB-C priključak, kao i iPad Pro, a unaprijeđene su mu i prednja i stražnja kamera, također po uzoru na Pro inačicu Appleovih tableta. Novi Air također podržava Magoc Keyboard i Apple Pencil. Cijene će kretati od 599 dolara, a u prodaju stiže sljedećeg mjeseca.

Novi operacijski sustavi već sutra

iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, TVOS 14 – svi ovi novi OS-ovi za Appleove uređaje bit će dostupni za preuzimanje, prilično neočekivano, već sutra. Bit će to prvi puta u novije vrijeme da je Apple izbacio finalnu verziju iOS-a mjesec dana prije novih iPhonea za istu sezonu.