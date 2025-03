Ulazi li Apple u eru preklopnih i ultra-tankih uređaja: možemo li vjerovati svakodnevnim glasinama?

Razvoj preklopnog iPad Pro uređaja čini se da napreduje, prema više izvora koji navode da Apple testira uređaj s preklopnim zaslonom dijagonale 18,8 inča koji bi mogao funkcionirati i kao iPad Pro i kao MacBook. Izvješća iz industrije sugeriraju da će ovaj uređaj implementirati Face ID tehnologiju ispod zaslona, čime se unapređuju Appleovi biometrijski sustavi autentifikacije uz zadržavanje čistog dizajna.

Informacije o preklopnom iPad Pro uređaju najvećim dijelom potječu od analitičara Minga-Chi Kua, koji je poznat po pouzdanim predviđanjima vezanim uz Appleove proizvode. Kuo ima opsežnu mrežu kontakata u Appleovom lancu opskrbe u Aziji, posebice među proizvođačima komponenti i sastavljačima. The Information, publikacija specijalizirana za tehnološku industriju, također je objavila izvještaj u kojem navodi da Apple radi na velikim preklopnim uređajima. Prema njihovim izvorima, Apple je u kontaktu s najmanje jednim dobavljačem u Aziji vezano uz komponente za preklopne uređaje različitih veličina.

Napredak u preklopnom dizajnu

Tehničke specifikacije ukazuju da Apple razvija posebnu "metalnu superstrukturnu leću" dizajniranu za smještanje Face ID komponenti ispod zaslona, zadržavajući pri tome mogućnosti 3D prepoznavanja lica. Ovaj pristup očuvao bi sigurnosne značajke Face ID-a, istovremeno eliminirajući vidljive senzore s površine uređaja. Detalji o ovoj tehnologiji potječu iz patentnih prijava koje je Apple podnio, a koje su analizirali stručnjaci iz Patently Apple, web-stranice koja se bavi praćenjem Appleovih patenata. Također, južnokorejski mediji, uključujući The Elec, izvijestili su o Appleovim naporima da razvije tehnologiju za smještanje Face ID komponenti ispod zaslona.

Očekivani vremenski okvir lansiranja

Analitičari iz industrije zaslona procjenjuju da bi masovna proizvodnja potrebnih panela mogla započeti krajem 2025. godine, iako bi gotov proizvod mogao stići do potrošača tek 2027. ili kasnije. Informacije iz opskrbnog lanca pokazuju da je Apple posebno usredotočen na eliminiranje nabora na zaslonu, što bi moglo produžiti vremenski okvir razvoja do 2028. godine. Vremenski okvir od 2027. do 2028. godine za lansiranje preklopnog iPada dolazi iz procjena analitičara na temelju trenutnih informacija o razvoju proizvoda i Appleovih uobičajenih ciklusa osvježavanja proizvoda.

Pitanje operativnog sustava

Operativni sustav za ovaj hibridni uređaj ostaje neizvjestan. Izvori se razlikuju u mišljenjima hoće li koristiti iPadOS ili macOS, a neki sugeriraju da bi mogao uvesti novu platformu koja kombinira elemente oba sustava. Veliki zaslon od 18,8 inča sugerira da Apple možda zamišlja ovo kao svestran uređaj koji služi različitim svrhama ovisno o preklopljenom ili rasklopljenom stanju.

iPhone 17 Air

Što se tiče iPhone 17 Air modela, višestruka curenja informacija sugeriraju da će ovaj model zamijeniti Plus varijantu u Appleovoj liniji pametnih telefona. Prema tim izvješćima, uređaj će imati debljinu od samo 5,5 mm, što ga čini znatno tanjim od prethodnih iPhone modela.

Glasine o ultra-tankom iPhone 17 Air modelu prvotno su potekle od korisnika na kineskoj društvenoj platformi Weibo pod pseudonimom "Mobile phone chip expert", koji je ranije imao točne informacije o Appleovim proizvodima.

Novi dizajn kamera

Otkriveni koncepti prikazuju redizajnirani sustav kamera kao najuočljiviju vizualnu promjenu. Za razliku od trenutnih iPhonea s kvadratnim ili modul-kamerama u obliku pilule, očekuje se da će iPhone 17 Air imati horizontalnu traku za kameru s jednom stražnjom lećom, više nalik Google Pixel uređajima nego tradicionalnom iPhone dizajnu. Detaljnije informacije o konfiguraciji kamere dolaze od analitičara Jeffa Pua i iz izvještaja objavljenih na Apple Hubu. Rendere i mockupe uređaja kreirali su digitalni umjetnici poput Iana Zelba i koncept dizajnera AppleTracka, bazirajući ih na informacijama iz spomenutih izvora.

Proširenje dizajna na druge modele

Ovaj redizajn kamere mogao bi se proširiti i izvan Air modela. Izvješća pokazuju da će iPhone 17 Pro i Pro Max također usvojiti horizontalnu aluminijsku traku za kameru, dok će samo osnovni iPhone 17 zadržati dizajn kamere viđen na modelu iPhone 16.

Vremenski okvir

Dodatne značajke mogle bi uključivati mogućnosti obrnutog bežičnog punjenja, barem za Pro modele. Međutim, nije jasno hoće li se ova značajka proširiti na Air varijantu, jer bi izuzetno tanki dizajn mogao predstavljati izazove za upravljanje toplinom i kapacitet baterije. Vremenski okvir za iPhone 17 Air ukazuje na potencijalno lansiranje 2025. godine, što se uklapa u Appleove godišnje cikluse osvježavanja iPhone linije.

Informacije koje dolaze od analitičara poput Kua i Younga obično su pouzdanije jer se temelje na konkretnim podacima iz lanca opskrbe. Glasine s društvenih mreža i manje poznatih izvora treba uzeti s većom dozom opreza, iako su se neke pokazale točnima u prošlosti.