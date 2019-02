Onkyo CS-N775D(s) - Svestrani malac

SPECIFIKACIJE Pojačalo 2x 40 W pri 4 Ω DAC AKM AK4490, do 32-bit/768 kHz, do 24-bit/192 kHz (koaksijalno i optički) Ulazi 2x TOSLINK, AUX cinch, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth Izlazi Subwoofer, AUX cinch Dimenzije i masa 215 x 117 x 295 mm, 2,57 kg Jamstvo 2 godine

Onkyo je vrlo aktivan na području sve-u-jednom glazbenih streamera, a posljedica takva pristupa pomalo je zbunjujući način označavanja modela. Predmet ovog pregleda ima poduži naziv CR-N775D(s). Ovo posljednje “s”, iako u zagradi, označava WiFi verziju, a na stranom tržištu još se može naći i model bez WiFija i bez slova "s" u zagradi. Da stvar bude kompliciranija, na kutiji u kojoj je došao na test, pisalo je CS-N775D(s), što zapravo označava isti model, ali s pridruženim zvučnicima. Nadamo se da nismo nešto pobrkali u ovom gornjem opisu, jer osim navedenoga, trebate pripaziti i na vrlo sličan model nešto manje snage, CS-N575D.

Ako dosad nije bilo jasno, ovo je uređaj koji funkcionira kao DAC, pretpojačalo, pojačalo, CD player te mrežni streamer. Na njega ćete spojiti pasivne zvučnike ili slušalice te slušati sve što on može reproducirati kroz svoje brojne ulaze.

Pogled na stražnju stranu uređaja otkriva sve potrebne ulaze i izlaze

U malom kućištu, od 20 centimetara širine, dostupnom u srebrnoj i crnoj izvedbi, smjestilo se poprilično puno ulaza koji bi trebali zadovoljiti baš svakoga. Na mrežu se Onkyo spaja preko standardnog Ethernet priključka ili WiFija, posjeduje prednji i stražnji USB port za spajanje stickova ili diskova, te optički i koaksijalni digitalni ulaz. Za svaki slučaj, tu je i analogni ulaz RCA.

Lista podržanih protokola za streaming i povezivanje još je impresivnija. Podržani su svi važniji glazbeni servisi: Spotify, Tidal, Deezer, LastFM i Amazon Music ako želite slušati glazbu bez mobitela ili računala, a tu su i integrirani Chromecast, AirPlay te poprilično rijedak DTS Play-Fi. Ne sjećamo se da smo vidjeli uređaj s tako širokim rasponom povezivanja. Jedini nedostatak možda bi bio manjak USB DAC ulaza, no on se može nadomjestiti konverterom s optičkog ulaza, a i mrežnim povezivanjem na Onkyjev uređaj, prilikom čega za konverziju jedinica i nula u audiosignal on koristi taj isti, integrirani DAC.

Prednja strana uređaja ima veliki displej u preglednoj, sivoj boji, s mogućnošću prikaza kolora koje koristi za neki muljavi prikaz naslovnica albuma. Ostale informacije, poput naziva pjesama, albuma, trajanja i ostalog, vrlo su pregledne. Ladica za CD transport uklopljena je da se gotovo i ne vidi, ali nismo odoljeli da, nakon podosta godina, poslušamo i glazbu s CD-a. Uz uređaj dolazi i solidan daljinski upravljač, kojim je nešto jednostavnije birati određene ulaze nego kontrolama na prednjoj ploči, ali za punu funkcionalnost ipak je najbolje instalirati mobilnu aplikaciju.

Daljinski upravljač ne oduševljava izvedbom

Hardverska strana uređaja sastoji se od pojačala D-klase, s deklariranih 2x 40 W pri 4 Ω. Nažalost, znana boljka D-klase upravo je ogromno izobličenje pri maksimalnoj snazi, stoga u obzir treba uzeti da pri maksimalnih 40 W snage izobličenja (THD) dostižu 10%, što je zapravo neslušljivo. Stoga ga ne preporučujemo za veće prostorije, a pogotovo ne za tulume, gdje se uvijek nađe neki genijalac koji će “odvrnuti do kraja”.

Spomenimo još neke funkcije koje upotpunjuju svestranost ovog modela. Kao prvo, DAB+ prijemnik za novi radijski standard. Bilo je poprilično ugodno poslušati radijske stanice u DAB kvaliteti, ali uz malu napomenu da smo imali problema s prijemom u nekim dijelovima našeg ureda, koji je poslovično problematičan za sve vanjske signale, uključujući i 3G signal, ali “obični” FM radi bez problema. Tu su i dobrodošle funkcije za uspavljivanje i buđenje, uz omiljenu glazbu, a za multiroom mogućnosti brine se ugrađeni protokol FlareConnect sestrinske tvrtke Pioneer.

Posebno nas je obradovao analogni RCA izlaz i još dodatni izlaz za subwoofer. Drugim riječima, ovaj Onkyo može se iskoristiti kao mrežni player, odnosno pretpojačalo za ozbiljnije pojačalo snage, te se time donekle eliminira nedostatak snage.

Sve u svemu, ne sjećamo se da smo vidjeli svestraniji uređaj za streamanje i lokalnu reprodukciju glazbe na tržištu, koji smo uspjeli upariti s gotovo svime što nam se našlo pri ruci. Uzevši u obzir razumnu cijenu i kompaktne dimenzije, predstavlja dobar odabir za one koji ne žele ovisiti o kompatibilnost s različitim izvorima glazbe.