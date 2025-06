AI bend The Velvet Sundown osvaja Spotify, ali neobično je što imaju status "provjerenog izvođača"

Bend The Velvet Sundown ima gotovo pola milijuna slušatelja na Spotifyju, no čini se da ne postoji. Od AI naslovnica albuma do generičkih fotografija, sve upućuje na to da je glazba stvorena umjetnom inteligencijom

Na glazbenoj sceni pojavio se novi hit bend, The Velvet Sundown, čije pjesme poput "Dust on the Wind" i "End the Pain" bilježe ogroman rast popularnosti. S više od 470.000 mjesečnih slušatelja na Spotifyju, postali su pravi fenomen. No, postoji jedan problem: sve upućuje na to da bend zapravo ne postoji, a da je njihova glazba djelo umjetne inteligencije.

Iako The Velvet Sundown ima status "provjerenog izvođača" (Verified Artist) na Spotifyju, njihova biografija ispunjena je neodređenim frazama poput: "Postoji nešto čarobno u The Velvet Sundownu. Njih ne slušate, u njih uranjate". Biografija navodi i članove benda: pjevača i svirača melotrona Gabea Farrowa, gitarista Lennieja Westa, Mila Rainesa koji "stvara teksturirane sintesajzerske zvukove" te "slobodoumnog" bubnjara Oriona "Rija" Del Mara. Međutim, kako navodi portal TechRadar, ni novinari ni glazbeni kritičari nisu uspjeli pronaći dokaze da itko od tih ljudi zaista postoji.

Sama glazba zvuči kao mješavina raznih melodičnih rock bendova s utjecajem countryja, poput The Eaglesa, JJ Calea i The Allman Brothersa, a neki prepoznaju i elemente teksaškog benda Khruangbin. Grupa već ima jedan objavljeni album, "Dust and Silence", dok je drugi, "Paper Sun Rebellion", najavljen za 14. srpnja. Ipak, znakovi koji upućuju na umjetnu inteligenciju su posvuda. Primjerice, naslovnice oba albuma izgledaju kao dvije verzije istog AI generiranog dizajna – nadrealne scene lebdećeg oka i stepenica u pustinjskom krajoliku. Slično je i s fotografijama benda na njihovom Instagram profilu, koje očito izgledaju kao da su stvorene pomoću alata poput ChatGPT-ja.

Snažni alati za stvaranje glazbe pomoću umjetne inteligencije danas su svima dostupni na internetu, pa je vrlo vjerojatno da je i specifičan zvuk benda, koji je ugodan za pozadinsko slušanje, također stvoren umjetno. Dodatni trag je i činjenica da vokal pjevača zvuči malo drugačije na svakoj pjesmi, a glazbi nedostaje kohezija i djeluje generički, što bi se reklo -gotovo bez duše.

Ova situacija izaziva podjele u vrijeme kada se stvarni glazbenici bore za zaradu. Od početka 2024. godine, Spotify je demonetizirao pjesme koje ne dosegnu 1.000 preslušavanja godišnje, što pogađa, prema nekim procjenama, čak 86% glazbe na platformi. Činjenica da bend stvoren umjetnom inteligencijom privlači pažnju slušatelja i dobiva podršku platforme, a da pritom nije označen kao AI, izaziva nezadovoljstvo.

Mnogi korisnici su izrazili svoje frustracije. "Upravo sam ih potražio, u opisu na Spotifyju nigdje se ne spominje da su AI. Iskreno, ovo me tjera da otkažem pretplatu", napisao je jedan korisnik na Redditu. Drugi se nadovezao: "Da, takvi su ljudi danas; svi su prevaranti i podržavaju lažnjake. Milli Vanilli su se pojavili desetljećima prerano!". Ipak, ima i onih kojima se glazba sviđa, pa je jedan korisnik komentirao: "Neću lagati, pjesme su im vatra".

Novinari su kontaktirali Spotify za komentar o tome kako je bend dobio status provjerenog izvođača i smatraju li ga stvarnim unatoč svim dokazima, no odgovor još nije stigao. Naravno, postoji i mogućnost da je sve ovo samo vrlo pametan marketinški trik. Stvaranje kontroverze pretvaranjem da ste lažni AI bend bio bi sjajan način da privučete pozornost.

Ako je The Velvet Sundown zaista bend stvoren umjetnom inteligencijom, jedna je stvar sigurna – vjerojatno ih nikada nećemo vidjeti kako sviraju uživo.