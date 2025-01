Samsung i Google izazivaju Dolby Atmos novim audio standardom

Samsung i Google spremni su predstaviti na CES-u novi standard pod nazivom Eclipsa Audio, koji će omogućiti 3D audio na određenim videozapisima na YouTubeu. Podrška za ovaj format bit će dostupna na Samsungovoj liniji televizora i soundbarova za 2025. godinu.

Kako prenosi The Verge, Eclipsa Audio mogao bi poslužiti kao besplatna alternativa Dolby Atmosu, dominantnom 3D audio formatu za koji proizvođač poput Samsunga plaćaju licencu. Samsung navodi da njihov novi audio format, slično kao i Dolby Atmos, podržava prilagodbu "audio podataka poput lokacije i intenziteta zvukova, kao i prostorne refleksije" kako bi pružio potpuni 3D doživljaj.

Inače, suradnja između Samsunga i Googlea na razvoju novog audio standarda započela je 2023. godine pod prvotnim nazivom Immersive Audio Model and Formats (IAMF). Tada je voditelj Samsungova odjela za prostorni zvuk, WooHyun Nam, izjavio kako njihov novi audio format pruža „potpuni open-source okvir za 3D audio, od kreacije do isporuke i reprodukcije".

Specifikacije IAMF-a, odnosno Eclipsa Audia, prihvatio je i Alliance for Open Media, što naglašava potencijal za širu prihvaćenost ovog formata. Riječ je o organizaciji koja od 2015. promiče besplatnu podršku za kodeke, a čiji su članovi, među ostalim, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Samsung i Google. Ako ostale tvrtke uvedu podršku za ovaj format, to bi moglo ubrzati njegovu popularizaciju, iako su za to potrebne godine.

Više detalja o Eclipsa Audiu bit će predstavljeno na nadolazećem CES-u.