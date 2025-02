BFS 2025: Direktno s CES-a na BFS stigao je spektakl

Na pozornicu BFS-a tradicionalno izravno iz Amerike svake godine dolaze predstavnici domaćeg startupa koji je tamo upravo nastupio na CES-u, što je bio dio nagrade za pobjedu na Idea Knockoutu protekle sezone. Ove godine taj startup je Solderix, čiji se osnivač Ante Medić pridružio fact-checkerima koju su nam se predstavili kao Dr. Milli i Prof. Vanilli. Provjerili smo sami i možemo potvrditi tu činjenicu – pod perikama su ponovno bili stalni posjetitelji CES-a Dragan Petric i Bojan Mušćet.

S njima se direktno s televizije uputila nedavna dobitnica Zlatnog studija i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić. Uz taktove banda Milli Vanilli i u veselom raspoloženju ekipa je započela svoj nastup, do čijeg kraja će se doznati sve o nastupu Solderixa na CES-u ali će biti podijeljena i gomila nagrada okupljenim posjetiteljima.

Ante Medić je istaknuo da im je CES bila velika prilika za upoznavanje novih ulagača i kupaca, partnera koji bi mogli prodavati njihove proizvode u cijelom svijetu, ali su vodili razgovore s predstavnicima velikih platformi za skupno financiranje, Indiegogom i Kickstarterom oko pokretanja budućih kampanja.

CES je ponovno obilovao naprednim tehnološkim rješenjima i čudesima, u fokusu su bili (naravno) AI rješenja, roboti za pomoć u kući, tehnologije za duži život te općenito one koje olakšavaju svakodnevicu. Bilo je tu letećih taksija, pametnih medicinskih uređaja, ali i edukativnih rješenja, kakvo je Solderix, sustav za učenje elektronike, robotike i elektromehanike – koji je uvršten među 10 najboljih izlagača Eureka Parka.

Bilo je govora i o dijelu "fake it till you make it", standardnom obrascu ponašanja određenih poduzetnika i startupa koji se predstavljaju javnosti na CES-u. Svi oni skloni su napuhavanju priče ili predstavljanju poluzavršenih proizvoda, koji neće zaživjeti sve dok ne dobiju investiciju i pokrenu serijsku proizvodnju – pa neki čak niti tada. Još jedan trend na CES-u bila je i pojava sve većeg broja softverskih kompanija, onih vezanih uz AI, nauštrb onih koje su dugo bile okosnica te priredbe, proizvođača gadgeta i potrošačke elektronike.

Čuli smo i kako je to tech industrija odjednom prigrlila Donalda Trumpa, što zbog poreznog tretmana i poticanja američke proizvodnje, što zbog činjenice da se okružio tehnološkim mogulima.

Na kraju ove točke u publiku je bačeno i 50 loptica, koje su sretnim gledateljima osigurale isto toliko poklona. Povrh toga bilo je i pucnjave – zračni topovi pored pozornice ispucali su tisuće kupona s QR kodovima, koji su posjetiteljima BFS-a mogli donijeti 20, 50 ili čak 500 eura. No, za to ste jednostavno trebali biti tamo u pravom trenutku i na pravom mjestu.

Poslije predstavljanja Solderixa, pobjednika lanjskog Idea Knockouta, priliku da se predstave brojnoj publici dobili su i drgo te trećeplasirani s tog natjecanja: startupi DotYourSpot, svojim rješenjem za rezerviranje i praćenje popunjenosti ugostiteljskih objekata i Hartera Robotics s robotom Carpathia koji služi za poliranje brodova.