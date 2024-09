Soundcore Space One Pro, naglavne ANC slušalice koje se sklapaju u "krafnu"

Tvrtka Anker Innovations u svojem portfelju ima nekoliko istaknutih marki, s kojima je ili lider na pojedinom tržištu ili stremi da to uskoro postane. Ovoga su tjedna u Varšavi predstavili svoju aktualnu ponudu u domeni punjača (Anker), sigurnosnih sustava (Eufy security), mobilnih projektora (Nebula) i kućnih rješenja za pohranu energije (Anker SOLIX), no glavni je naglasak bio na novom proizvodu, koji će se narednih dana naći na policama u trgovinama diljem Europe – bežičnim slušalicama Space One Pro, također Ankerove premium marke Soundcore.

Space One Pro

Slušalice su to naglavnog tipa, namijenjene slušanju u pokretu, ali i u bučnim okruženjima, zahvaljujući naprednom sustavu aktivnog poništavanja buke, kojim se u kompaniji posebno ponose. Zasnovane su na postojećem dizajnu serije Space, ali uz dodatan naglasak na udobnost nošenja i kvalitetu zvuka. Uz te zvučne i ergonomske karakteristike, tu je i ona koja ih izdvaja od mnogih konkurenata – sklopive su u samo jednom logičnom i kontinuiranom potezu rukama, u oblik koji Soundcoreovi ljudi nazivaju "krafnom". Po nama, riječ je o ovećoj krafni, onoj američkoj, s rupom, ali je oblik i dalje vrlo kompaktan i pogodan za pakiranje slušalica u putnu prtljagu ili svakodnevnu torbu.

Aktivno poništavanje buke odvija se u njima u četiri faze. Prva uključuje šest mikrofona koji detektiraju neželjene vanjske zvukove, druga se sastoji od posebno oblikovane i proširene zvučne komore, za treću su zaslužni napredni algoritmi treće generacije, a za četvrtu novi 40-milimetarski driveri. Osnovni zvučni elementi načinjeni su od trostrukog kompozitnog materijala, koji omogućava reprodukciju s minimalnom distorzijom zvuka.

Ugrađena baterija omogućava korištenje do 60 sati, ili do 40 s uključenim ANC-om. Samo pet minuta punjenja trebalo bi biti dovoljno za osam sati korištenja, što i priliči Ankeru, kao kompaniji primarno poznatoj po brzim punjačima. Puno iskustvo slušalica dobiva se s pripadajućom aplikacijom, koja analizira sluh korisnika i prilagođava mu rad samog uređaja.

Naš je prvi dojam da su Soundcore Space One Pro vrlo udobne i lagane (98,1 grama) za nošenje, dobro anuliraju vanjske zvukove čak i samo brtvljenjem oko uha, bez ANC-a, no tek s njim pružaju odličan dojam tišine. Ističu se mekani i na dodir ugodni materijali te uvjerljiva izrada, a više o samim zvučnim karakteristikama i iskustvu korištenja doznat ćete nakon što nam stignu na testiranje.

Slušalice Space One Pro dolaze u dvije boje (Jet Black i Cream White), preporučena će im maloprodajna cijena biti 199,99 eura, a posebna putna torbica za njih koštat će 34,99 eura. No, putem trgovina Links.hr i Anker-shop.hr cijena će biti 149,99 eura, a u prednarudžbama će kupci dobiti i spomenutu torbicu besplatno. Redovna prodaja započinje 1. listopada.