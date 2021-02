Spotify HiFi postaje stvarnost

Spotify je objavio na svom „Stream On“ virtualnom događaju da prelazi na hi-fi, novu razinu streaminga u razini audija na CD-ovima.

Spotify HiFi bit će dostupan kasnije ove godine i kako tvrdi vodeća pretplatnička glazbena usluga, isporučit će glazbu u kvaliteti CD formata na sve korisničke uređaje i zvučnike s omogućenim Spotify Connectom.

„Obožavatelji glazbe moći će iskusiti veću dubinu i jasnoću dok uživaju u svojim omiljenim pjesmama“, rekli su na virtualnom događaju.

Kako prenosi The Verge, Spotify je u prošlosti radio već testiranja visokokvalitetnog streaminga, ali sada će se nova značajka u potpunosti proširiti, no uz napomenu da će biti dostupna samo na određenim tržištima. Cijena za Spotify HiFi još nije poznata, no od ostalih visokokvalitetnih streaming platformi, Amazon Music HD košta 14,99, a Tidal 19,99 dolara mjesečno. Apple Music još ne nudi takvu vrstu streaminga glazbe.