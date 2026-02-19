Omoda i Jaecoo predstavili inovativnu SHS tehnologiju hibrida

Brendovi Omoda i Jaecoo u prvih šest mjeseci prodaje u Hrvatskoj isporučili su 755 vozila, najavili dolazak modela J5 te predstavili naprednu SHS tehnologiju koja nudi doseg do 1200 kilometara

U sklopu ovotjednog druženja s medijima, automobilski brendovi Omoda i Jaecoo predstavili su svoja najnovija tehnološka dostignuća, prodajne rezultate te ambiciozne planove za širenje na hrvatskom tržištu. Fokus događanja bio je na inovativnoj tehnologiji SHS (Super Hybrid System), kojom kompanija nastoji redefinirati modernu mobilnost. Uz proslavu kineske nove godine u znaku vatrenog konja, istaknut je snažan momentum brenda koji se pozicionira kao predvodnik nove hibridne ere.

Prodaja na hrvatskom tržištu započela je u rujnu 2025. godine, a u svega šest mjeseci ostvaren je značajan rezultat od ukupno 755 prodanih primjeraka modela marki Omoda i Jaecoo. Strategija brenda temelji se na ponudi hibridnih vozila po cijeni benzinaca, čime naprednu tehnologiju nastoje učiniti dostupnom širokom krugu kupaca. Unatoč fokusu na elektrifikaciju, kompanija i dalje ostavlja mogućnost narudžbe klasičnih benzinaca za korisnike koji još nisu spremni na prijelaz.

Inovativni pogonski sustavi

Tehnološku okosnicu rasta čini Super Hybrid System (SHS), sustav koji objedinjuje visoke performanse, dugotrajan doseg i energetsku učinkovitost., što je iznad industrijskog prosjeka. Snaga se na kotače prenosi putem naprednog DHT (Dedicated Hybrid Transmission) mjenjača, čime se eliminiraju kompromisi između snage i niske potrošnje goriva.

Omoda i Jaecoo hibride obilježava napredna SHS (Super Hybrid System) tehnologija. Ako je riječ o hibridima onda u nastavku imaju još slovo H (SHS-H), a ako je riječ o plug-in verziji onda je na kraju slovo P (SHS-P).

Sve verzije osnovu čini 1,5-litreni četverocilindrični benzinski motor od 105 kW/143 KS i 215 Nm maksimalnog okretnog momenta, s termalnom učinkovitošću od 44,5%, kojem se pridružuje od jedan do tri elektromotora. Znači, recimo kod modela Omoda SHS-H riječ je o elektromotoru od 150 kW/201 KS i 310 Nm okretnog momenta, koji se napaja iz baterije od 1,83 kWh. Zajednička snaga ovog sklopa je 165 kW/224 KS, ima deklariranu prosječnu potrošnju od 5,3 l/100 km te doseg do 1000 km. Omoda 5 je dostupna u Urban razini opreme za 23.990 eura te top verziji Prime za 26.690 eura. Električna Omoda 5 ima bateriju od 61 kWh za doseg od 430 km i dostupna je po cijeni od 31.990 eura u Urban razini, odnosno tri tisuće eura više u Prime opremi.

Angelo Virag

Modeli poput O5 SHS-H i J5 SHS-H nude dinamičnu vožnju uz doseg do 1.000 kilometara za Omodu, odnosno 925 kilometara za Jaecoo. S druge strane, plug-in hibridna rješenja poput modela J7 SHS-P omogućuju vožnju isključivo na električni pogon uz ukupni kombinirani doseg do 1.200 kilometara, čime se učinkovito rješava problem brige o dosegu kod korisnika.

Dolazak novih modela

Na konferenciji je najavljen skori dolazak novog modela Jaecoo 5 na hrvatsko tržište, koji će biti dostupan u hibridnoj i potpuno električnoj (EV) verziji. Ovaj model primarno cilja na mlađu urbanu populaciju, a prati ga i specifična filozofija brenda koja naglašava aktivan stil života. J5 donosi i jednu specifičnost na tržištu – ekskluzivnu kolekciju opreme za putovanja namijenjenu kućnim ljubimcima.

J5 (kako se skraćeno obilježava Jaecoo 5) bit će dostupan isto u dvije razine opreme. Početna je Select i stoji 25.990 eura, dok se za tri tisuće eura više dobiva bogatiji Elite paket opreme. Model je to koji bi trebao biti konkurent modelima poput Škoda Karoq, Suzuki SX Cross, Geely Cityray, Renault Simbioz ili pak MG ZS. Jaecoo 5 je u pripremi i u električnom izdanju, s istim elektromotorom od 155 kW i baterijom od 61 kWh kao i Omoda 5 EV.

Angelo Virag

Nešto veći je Jaecoo 7 koji može biti u hibridnom i plug-in hibridnom izdanju. SHS-H je isti sklop kao i kod J5, dok plug-in verzija ima 205 kW/279 KS i 310 Nm hibridnog sklopa, čiji je dio i baterija od 18,3 kWh, za do 1200 km dosega. Dolazi isključivo u Elit razini opreme i to za 32.990 eura u SHS-H izdanju odnosno ponovno tri tisuće eura više za plug-in verziju.

Top verzija je već spominjana Omoda 9 SHS-P koja ima čak tri elektromotora za ukupnu snagu sustava od 395 kW/449 KS i 700 Nm okretnog momenta. Tu je na raspolaganju baterija od 34,83 kWh i ovaj model može napraviti do 1100 km s jednim punim spremnikom goriva i punom baterijom. Ovaj model stoji 45.990 eura. Sredinom godine očekuje se još jedan značajan model – Omoda 7.