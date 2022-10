Najjeftiniji električni automobili u Hrvatskoj - Doba jeftinih automobila je iza nas

O električnim automobilima podiže se velika prašina već nekoliko godina, a većinom to bude uoči nove runde poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iako su se električni auti prije kupovali gotovo isključivo ako bi se uspjelo dobiti poticaj, danas ima sve više kupaca koji se na to odlučuju i mimo državne subvencije, za koju ionako nema jamstva da će je svi dobiti. Kupuje se svašta, a mi smo napravili pregled najdostupnijih, u kojem se našlo 15 modela s cijenom u rasponu od 167.500 do 286.900 kuna. Ima tu jeftinih i malih dvosjeda, ali i kudikamo ozbiljnijih opcija koje zadovoljavaju mnoge obiteljske i poslovne potrebe...