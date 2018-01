Stockholm dobio dva autonomna minibusa

U Stockholmu su ovoga tjedna u pogon pušteni prvi autonomni autobusi. U sklopu pilot-projekta kompanije Ericsson i švedskih kompanija koje se bave upravljanjem javnim prijevozom, te samog grada Stockholma, u poslovnoj zoni u tom gradu narednih šest mjeseci prometovat će dva minibusa bez vozača.

Svaki od njih može prevoziti do 11 ljudi, a vozit će po javnim cestama na kojima se istovremeno odvija "normalan" promet, gdje hodaju pješaci i voze se biciklisti. Najveća brzina ovih autonomnih minibusa je 24 km/h, prijevoz putnika bit će besplatan, a za početak će trasa na kojoj voze povezivati dvije stanice udaljene oko 1,5 kilometara.

Busevi će cestama navigirati uz pomoć senzora i GPS-a, a komunicirat će sa stanicama, semaforima i interaktivnim prometnim znakovima koristeći Ericssonovu tehnologiju Connected Urban Transport (CUT). U vozilima će za cijelo vrijeme vožnje biti i 12. osoba, pričuvni vozač jer to traže lokalni zakoni. On će moći preuzeti kontrolu nad minibusom bude li za to potrebe.