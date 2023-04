Švicarska kompanija razvija hipersonični zrakoplov na vodik

Europska aeronautička kompanija Destinus, sa sjedištem u Švicarskoj te uredima u Španjolskoj, Njemačkoj i Francuskoj, specijalizirala se za istraživanje i razvoj nadzvučnih vodikovih pogona i zrakoplova. Njihova ideja je stvoriti putnički zrakoplov pogonjen vodikom, koji bi bio u stanju putovati hipersoničnim brzinama, dakle oko pet puta brže od zvuka.

Velike investicije u koncept

Na ovoj tehnologiji rade već nekoliko godina, do sada su izradili dva prototipa i uspješno ih testirali, dok im je najnoviji projekt izrada mlaznog motora na vodik s forsažom (afterburnerom). Takav motor omogućio bi njihovim zrakoplovima, za sada ipak još u teoriji, da od Frankfurta do Sydneya stignu za samo 4 sata i 15 minuta. Istu relaciju današnji putnički zrakoplovi prelaze za 20-ak sati. Od New Yorka do Londona u tom bi slučaju let mogao trajati, umjesto 7 ili 8 sati, samo 90-ak minuta.

Za svoj projekt ekološkog hipersoničnog zrakoplova Destinus je nedavno dobio 12 milijuna eura iz španjolskog programa poticanja tehnologije i znanosti. Na daljnjem će razvoju sa švicarskom kompanijom surađivati i nekoliko španjolskih sveučilišta i kompanija ITP Aero, a novac će biti iskorišten za izgradnju novog testnog pogona u blizini Madrida. Tamo će se nastaviti s ispitivanjem tehnologije pogona na tekući vodik, za što će biti izdvojeno dodatnih 15 milijuna eura.

Destinusovi umanjeni prototipi, nazvani Jungfrau i Eiger, do sada su uspješno demonstrirali validnost koncepta same letjelice, njezinih senzora, upravljačkih površina, aerodinamike i avionike. Sljedeći će prototipi biti veći, brži i bliži konačnom cilju – hiperosničnom letu na vodik. Treći prototip imat će ugrađen i prvi vodikov mlazni motor, a najavljeno je da će poletjeti do kraja ove godine.