iFixitov vodič za sigurnost baterija – s dimom, vatrom i eksplozijama

Za iFixit vjerojatno znate kao za stranicu na kojoj se objavljuju zanimljivi "teardowni", odnosno stručna rastavljanja elektroničkih uređaja na sastavne dijelove te popratne analize. K tome, iFixit djeluje i kao trgovina alata za popravak mobitela i drugih uređaja, ali i kao savjetodavni servis za sve vezano uz popravke. Ovoga puta zainteresirali su javnost svojim vodičem za baterije i sigurnost baterija u slučaju popravka mobitela.

Kako spriječiti požar?

Kao što znamo, litij-ionske baterije požarni su rizik u slučaju da ih se ošteti, a neke se s vremenom mogu i napuhati te tkao oštetiti uređaj u koji su ugrađene. Razlozi za to su višestruki, no svim baterijama ovog tipa zajedničko je da se sastoje od izoliranih slojeva materijala, a ako izolacija popusti, doći će do kratkog spoja i, možda, požara u kojem će gorjeti elektrolit i sve oko njega, na visokoj temperaturi. Požare baterija teško je gasiti, pa ih je stoga daleko bolje spriječiti.

iFixit stoga kao glavnu preporuku ističe stanje napunjenosti baterije: bilo što da radite u pogledu servisiranja uređaja, ispraznite bateriju na 25% ili ispod toga. Kada je tako "prazna", daleko je manja vjerojatnost da će doći do zapaljenja. To su demonstrirali i u priloženom videu. U slučaju velikih baterija, poput onih na iPadu ili većih, preporuča se isprazniti ih do nule.

Video zorno prikazuje kako izgleda kad se metalnim predmetom probuši baterija mobitela napunjena ispod 25% kapaciteta, kao i ona napunjena do kraja. Stanje napunjenosti, ukratko, može biti razlika između nešto malo ili gotovo ništa dima te nekontroliranog požara u kojem će planuti i baterija i mobitel i radni stol na kojem ga se popravlja.

Ima tu još ponešto savjeta za rad s baterijama, možemo vidjeti i njihov sastav iznutra (ipak iFixit mora nešto rastaviti), ali i pravi nasilni požar velike probušene baterije, u koju su ispucavali čavle iz pneumatskog pištolja. Da zaključimo, video je zanimljiv, vizualno atraktivan i poučan, dakle za svaku preporuku: