Samoraspadajući elektrolit ubrzava recikliranje baterija

Nove baterije za električna vozila izrađene su od aramidnih amfifilija, novog elektrolitnog materijala čije kemijske strukture i stabilnost oponašaju kevlar

MIT-ovi inženjeri razvili su inovativni elektrolit za baterije električnih vozila, koji se može brzo i potpuno raspasti, omogućujući lakše recikliranje baterijskih komponenti. Za razliku od postojećih metoda gdje se iskorištene baterije moraju usitnjavati ili obrađivati agresivnim kemikalijama, novi materijal omogućava da se cijela baterija doslovno "raspada” kad ju se potopi u jednostavnu organsku tekućinu.

Ključni materijal: aramidni amfifili

Elektrolit je na bazi aramidnih amfifila (AAs), molekula koje se spontano organiziraju u nanovlakna kada dođu u kontakt s vodom, pri čemu nastaje stabilna struktura nalik kevlaru koja provodi litijeve ione. Djelovanjem organskih otapala materijal se ponovno razlaže na osnovne komponente, što omogućava da se svaki dio baterije reciklira pojedinačno i znatno jednostavnije.

Molekule mPEGAA same se sastavljaju u nanotrake i koriste za elektrolit baterije MIT News

U testovima sa stvarnim baterijskim ćelijama, elektrolit je omogućio samoorganizaciju i provođenje iona, dok je dizajn pokazao da se odvajanjem elektrolita pojedine elektrode iz baterije mogu sustavno odvojiti i reciklirati. Iako performanse trenutačno zaostaju za standardima, istraživači tvrde da daljnjom doradom koncepta ove EV baterije lako mogu postati konkurentne.

Ova tehnologija, detaljno opisana u časopisu Nature Chemistry, otvara mogućnost da električna vozila u doglednoj budućnosti koriste baterije koje se mogu lako rastaviti i reciklirati. Time se, kažu, dugoročno smanjuje potreba za litijem i ublažava rizik od skupljanja elektroničkog otpada.