Stvrdnjavanjem elektrolita protiv zapaljenja litij-ionskih baterija

Oštećenja litij-ionskih baterija vrlo lako mogu dovesti do njihovog samozapaljenja, što nerijetko rezultira požarima domova, trgovina, automobila, pa i ozljedama. Mnogi stoga, poput Tesle i drugih proizvođača, rade na tehnologijama koje bi spriječile lančanu reakciju i samozapaljenje baterijskih članaka, pa se stoga često u medijima pojavi poneko novo rješenje. Ovoga puta ono stiže od stručnjaka institucije Oak Ridge National Laboratory i sveučilišta Rochester.

Ovoga tjedna predstavljena tehnologija fokusira se elektrolit u kojem "plivaju" elektrode baterija odvojene obično tankim plastičnim slojem izolacije. Ovaj izolator lako se pri oštećenju probija što dovodi do kratkog spoja među elektrodama i obično vrlo agresivne reakcije zapaljenja elektrolita. Jedno od rješenja do sada je bilo korištenje čvrstog nezapaljivog elektrolita, no proces izrade takvih baterija je prilično skup.

Stoga su spomenuti istraživači krenuli drugim smjerom. Inspirirani ne-Newtonovim tekućinama (točnije mješavinom škroba i vode) koje se stvrdnjavaju pod pritiskom, u tekući elektrolit umiješali su poseban silikonski prah. Time su elektrolit učinili otpornim na udarce i pritiske. Kada je istima izložen, ovako pripremljeni elektrolit nakratko iz tekućega prelazi u kruto stanje.

Na ovaj se način sprječava spajanje elektroda baterija, a njihov proizvodni proces nije potrebno pretjerano prilagođavati – tek je u elektrolit potrebno dodati silikonski aditiv. Gabriel Vieth, vođa istraživanja, rekao je da treba savladati još nekoliko manjih tehnoloških izazova kako bi ova tehnologija bila spremna za masovnu proizvodnju. Ideja je da se ovaj izum iskoristi u izradi sigurnijih, a opet ne preskupih, baterija za dronove, električna vozila i slične primjene.