Bitcoin ponovno u uzlaznoj putanji, cijena premašila 16.000 dolara

Nakon što je nekoliko mjeseci provela na stabilnim razinama od oko 10.000 američkih dolara, vrijednost bitcoina posljednjih je tjedna ponovno počela rasti. Tijekom prošloga tjedna premašila je prvo 15, pa ovoga tjedna i 16 tisuća dolara. Na ovim je razinama bitcoin do sada bio samo jednom, i to u povijesnom skoku u kojem je, krajem 2018. godine, njegova vrijednost nakratko dosegnula 20.000 dolara. Tada se na razini od preko 16.500 dolara zadržala tek tjedan dana.

Ovaj porast od oko 60% u samo šest tjedana ponovno predstavlja naglo kretanje cijene prema gore, a to je odmah potaknulo i mnoge da se vrate na kriptotržište i počnu zazivati visoke ciljeve. Analitičari ugledne investicijske banke CitiBank predvidjeli su da bi u novom uzlaznom trendu do kraja sljedeće godine jedan bitcoin mogao vrijediti čak 318.000 dolara. To su zaključili uspoređujući bitcoin sa zlatom koje je svoj veliki porast cijene bilježilo početkom 1970-ih godina.

Do Mjeseca ili natrag?

S druge strane, postoje i oni koji primjećuju da tzv. "kitovi", odnosno veliki igrači na ovom tržištu, počinju "shortati" cijenu bitcoina, tj. kladiti se na njezin skoriji pad.

Razlozi za brzi porast cijene bitcoina proteklih su tjedana višestruki. Kao glavni pokretači tog trenda ističu se koronakriza i odgovor mnogih monetarnih vlasti u svijetu koje "printaju" novac, izazivajući tako inflaciju – pa su se investitori odlučili skloniti imovinu u kriptovalute. Poticaj poskupljenju dao je i PayPal nedavnom aktivacijom usluge kupovine kriptovaluta korisnicima u SAD-u, a oni koji se bave tehničkom analizom cijena kažu da smo trenutačno u ciklusu rasta koji bi se mogao nastaviti do novih rekordnih razina. Tržište je, kako bilo, nakon nekoliko mjeseci stagnacije ponovno probuđeno, a bitcoin je još jednom postao "vruća roba".