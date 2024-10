Apple u pola godine izvezao šest milijardi dolara u indijskim iPhoneima

Apple već neko vrijeme proizvodi pojedine modele iPhonea u Indiji, a čini se da im se to uistinu i - isplatilo

Izvoz iPhonea proizvedenih u Indiji porastao je za trećinu u šest mjeseci zaključno s rujnom. Prema podacima koje je objavio Bloomberg, Apple je u tom razdoblju izvezao mobitele u vrijednosti od šest milijardi dolara. Riječ je o procijenjenoj tvorničkoj vrijednosti, a ne tržišnoj.

Treba napomenuti da ove brojke ne uključuju izvoz modela iz serije iPhonea 16, budući da su predstavljeni i izašli na tržište baš krajem rujna. To bi, stoga, značilo da će Apple iz Indije izvoziti još više mobitela do kraja godine te da bi do kraja fiskalne 2024. godine mogli dosegnuti 10 milijardi dolara u godišnjim izvozima iz Indije.

Apple je još 2017. godine odlučio premjestiti proizvodnju pojedinih modela iPhonea u Indiju kako bi smanjili ovisnost o Kini. Uz to, Bloomberg navodi da je Indija poprilično atraktivna zbog lokalnih subvencija, kvalificirane radne snage i tehnološke sposobnosti zemlje.

No, usprkos tamošnjoj proizvodnji, indijskim tržištem i dalje dominiraju kineski brendovi poput Xiaomija, Oppoa i Vivoa, dok iPhone zauzima samo sedam posto udjela u prodaji mobitela.